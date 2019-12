Juventus, Napoli e Atalanta verso il sorteggio degli ottavi: tutte le possibili avversarie

Atalanta e Atlético Madrid sono le ultime due squadre a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Dopo Juventus e Napoli, anche i nerazzurri riescono quindi a centrare il pass per gli ottavi, riportando in alto l'Italia. Era dalla stagione 2011/2012, infatti, che il nostro Paese non riusciva a mandare ben tre squadre alla fase ad eliminazione diretta: in quel caso si qualificarono Napoli, Inter e Milan. Peccato per l'Inter: solo sfiorato un poker di italiane agli ottavi, cosa mai successa nella storia della competizione. Ci sono italiane, francesi, tedesche, inglesi e spagnole: è la prima volta che alla fase ad eliminazione diretta ci sono solo squadre dei 5 grandi campionati europei...

Le qualificate agli ottavi di finale

Squadre teste di serie

BAYERN MONACO (Germania)

BARCELLONA (Spagna)

JUVENTUS (Italia)

LIVERPOOL (Inghilterra)

MANCHESTER CITY (Inghilterra)

PSG (Francia)

RB LIPSIA (Germania)

VALENCIA (Spagna)

Squadre seconde classificate

ATALANTA (Italia)

ATLÉTICO MADRID (Spagna)

BORUSSIA DORTMUND (Germania)

CHELSEA (Inghilterra)

NAPOLI (Italia)

OLYMPIQUE LIONE (Francia)

REAL MADRID (Spagna)

TOTTENHAM (Inghilterra)

Quando il sorteggio?

Il sorteggio ci sarà il prossimo lunedì 16 dicembre 2019 a Nyon in Svizzera. Le prime classificate dei gironi sfidano le seconde: non ci possono essere duelli tra compagini della stessa nazione o tra squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi. Diretta televisiva su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) ed Eurosport Player lunedì 16 dicembre dalle ore 12:00 con il commento di Andrea Distaso e Federico Zanon.

Squadre ripescate in Europa League

AJAX (Paesi Bassi)

BAYER LEVERKUSEN (Germania)

BENFICA (Portogallo)

CLUB BRUGGE (Belgio)

INTER (Italia)

OLYMPIACOS (Grecia)

RED BULL SALISBURGO (Austria)

SHAKHTAR DONETSK (Ucraina)

Il sorteggio per i sedicesimi di finale di Europa League si terranno sempre a Nyon in Svizzera con Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) a partire dalle ore 13:00.