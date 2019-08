Juventus, Napoli, Inter e Atalanta: pensare al poker di qualificate non é impossibile

Non servirá la scaltrezza di Ethan Hunt e non sará una mission impossible. Basterá il coraggio di provarci davvero e occorrerá a consapevolezza di potercela fare. Se Juventus e Napoli conoscono ormai il loro valore e partono sicuramente tra le due favorite nei loro rispettivi gironi per la qualificazione agli ottavi di finale, serviranno due percorsi eccellenti di Inter e Atalanta per completare la qualificazione di uno storico poker italiano agli ottavi di finale di Champions League. Difficile, ma possibile. L'urna di Montecarlo ha riservato il giusto equilibrio tra fascino e opportunità. I nerazzurri di Conte dovranno resistere al Barcellona, ma partiranno alla pari con la seconda forza di Germania, il Borussia Dortmund di Favre. I bergamaschi di Gasperini, sfrontati e senza pensieri, ospiteranno a San Siro il Manchester City, lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria. Se la squadra di Guardiola non é alla portata, ucraini e croati non danno l'impressione di essere ostacoli cosí insormontabili. Si puó fare.

GRUPPO C (Manchester City, Shakhtar D., Atalanta, D. Zagabria)

Limitare i danni con gli inglesi, battere al Meazza Shakhtar e Dinamo e poi provare uno "scalpo" in trasferta. L'Atalanta di Gasperini non deve porsi limiti. Partendo dalla quarta fascia poteva andare molto peggio. E invece ecco i campioni d'Inghilterra di Aguero, Sterling e De Bruyne, i campioni di Ucraina con il solito folto gruppo brasiliano (Taison, Dentinho, Alan i principali) e una Dinamo Zagabria molto meno talentuosa rispetto al recente passato. Non avere un reale obiettivo puó essere la chiave per Gomez e compagni. Sfacciati, organizzati, con un calcio sempre offensivo. La Dea puó essere una sorpresa.

GRUPPO D (Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca)

L'incrocio con i colchoneros sta diiventando un appuntamento fisso. E Ronaldo, visto il suo score e la sua recente tripletta all'Atletico, sorride. Se la Juventus fa la Juventus, in questo girone non c'é storia. Bayer Leverkusen (quarto nell'ultima Bundesliga, occhio al classe 1999 Kai Havertz) e Lokomotiv Mosca (seconda nell'ultimo mediocre ed equilibrato campionato russo) non possono rappresentare spauracchi per una delle favorite. Squadre da non sottovalutare, ma abituate a concedere tanto, a subire diversi gol e a faticare in trasferta. Semmai per i bianconeri sarebbe fondamentale chiudere al primo posto il gruppo. Impresa meno semplice contro la squadra di Simeone, cambiata tanto nell'ultima sessione di mercato (Joao Felix, l'erede designato di CR7, la pietra preziosa), ma sempre molto concreta e strutturata.

GRUPPO E (Liverpool, Napoli, Salisburgo, Genk)

Eccoci. Non puó piovere per sempre, verrebbe da pensare. Dopo una serie interminabile di gironi complicatissimi, il Napoli di Ancelotti trova un gruppo finalmente soddisfacente. Il Liverpool campione d'Europa nel remake del doppio confronto 2018/19, il Salisburgo (giá eliminato in passato in Europa League) e il Genk, societá da cui gli azzurri nel 2014 comprarono un certo Kalidou Koulibaly. Il Napoli é nettamente piú forte sia del club austriaco che di quello belga. Passeggiata? No, ma condizioni ideali per fare bene.

GRUPPO F (Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga)

Qui é davvero tosta. Il Barcellona, esattamente come nel girone della Champions 2018/19, parte come grande favorito (e non solo per il primato nel girone). L'Inter di Conte, peró, non ha motivo di sentirsi eliminata prima del previsto. Considerando lo Slavia Praga come cenerentola del gruppo, i nerazzurri se la giocheranno con il Borussia Dortmund della stellina Jadon Sancho. Tra Supercoppa, Coppa e Bundesliga, i gialloneri hanno iniziato la stagione con quattro vittorie su quattro. Una squadra veloce, tecnica, indomita, ma che spesso si é persa sul piú bello. C'é margine per batterla. Una curiositá: Messi non ha mai segnato in Champions in carriera contro nessuna delle tre squadre di questo girone: Inter incontrata tre volte, le altre due mai.

