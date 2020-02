Juventus, recuperato Higuain. De Ligt: "Il Lione può essere il nuovo Ajax"

Adesso si fa sul serio. La Juventus entra nella fase più importante della stagione e nell’antivigilia dell’andata degli ottavi di Champions League, con la trasferta a Lione, Maurizio Sarri registra notizie positive dall’infermeria.

Il tecnico bianconero infatti torna ad avere a disposizione anche Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino, nella sessione odierna di allenamento alla Continassa, è tornato a svolgere l’intera attività col gruppo: sintomo ormai di una condizione totalmente recuperata. Ancora da capire invece il recupero di Khedira, dato come vicino nelle passate giornate ma non del tutto scontata per l’andata al Groupama Stadium di mercoledì sera.

Gonzalo Higuain - Juventus-Udinese - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Chi certamente non sarà parte della gara è invece Douglas Costa, che insieme ai compagni ha disputato soltanto una piccola parte di allenamento e il cui reale obiettivo è spostato eventualmente sul match di ritorno a metà marzo.

De Ligt: "Occhio al Lione, è giovane e può essere simile all'Ajax"

Nel mentre ha parlato Matthijs de Ligt, che intervistato sul sito ufficiale della UEFA ha toccato tanti punti della sua prima esperienza in Italia. E il primo è forse il più interessante, con una sorta di ‘monito’ lanciato ai suoi nuovi compagni.

" Il Lione molto forte, con tanti giovani. In questo senso è simile all'Ajax, perché può contare su molti giovani che vogliono crescere. È una buona squadra e dobbiamo essere pronti. "

Una squadra in cui militano anche due compagni di nazionale di de Ligt, di cui il centrale olandese ha parlato:

" Memphis Depay e Kenny Tete. Ho giocato contro di loro anche quando ero all'Ajax, quindi conosco lo stadio e il club. Depay però non ci sarà. Per lui è l'infortunio è pesante perché i prossimi mesi saranno importanti, ma il Lione è forte anche senza di lui, quindi dobbiamo farci trovare pronti. "

de Ligt e Depay con la maglia Oranje della nazionale OlandeseGetty Images

Parlando della sua esperienza italiana e dell'ambientamento al nostro campionato, il giovane centrale olandese ha detto:

" Ambientarsi è difficile perché spesso ti trovi uno contro uno con l'attaccante. In Italia si gioca anche con più uomini contro un attaccante, ed è molto diverso, ma questo mi ha permesso di diventare il difensore che sono oggi. Non ho paura di andare uno contro uno ed è una cosa che ho imparato all'Ajax. "

Sulla filosofia di gioco di Sarri:

" La Juventus è la squadra più forte d'Italia, vuole attaccare e vincere. Con questo allenatore è importante partire dalle retrovie, avanzare con coraggio e far vedere che hai voglia di giocare la palla. Per riuscirci devi avere una buona tecnica, che è sempre importante. "

Matthijs de Ligt - Juventus Getty Images

Infine de Ligt ha chiuso rispondendo alla solita domanda “sull’ossessione” Champions da parte dei bianconeri: