Keita e Salah piegano il Salisburgo: Liverpool agli ottavi da primo del girone

Missione compiuta per il Liverpool di Klopp che archivia la scorbutica pratica del Salisburgo e stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League da prima della classe davanti al Napoli di Ancelotti. È l’uno-due firmato Keita-Salah a tramortire i padroni di casa alla Red Bulla Arena dopo 57 minuti di passione per i Reds: con tante occasioni gettate al vento, ma anche qualche brivido lungo la schiena per le insidie create dagli avversari. Lo spareggio valevole per gli ottavi di finale se l’è dunque aggiudicato la squadra con più esperienza e qualità in rosa... Con merito, tutto sommato. Austriaci "retrocessi" dunque in Europa League dove saranno la mina vagante un po' per tutte le squadre coinvolte nella competizione.

Tabellino e voti

Salisburgo (4-3-3): Stankovic 7, Kristensen 6, Onguéné 5, Wöber 5,5, Ulmer 5,5, Mwepu 6, Junuzovic 5,5 (68’ Daka 6), Szoboszlai 5 (90' Ashimeru sv), Minamino 6,5, Hwang 5,5, Håland 5 (76’ Okugawa 6) Allenatore: Jesse Marsch 6

Liverpool (4-3-3): Alisson 6,5, Alexander-Arnold 7, Lovren 6,5 (53’ Gomez 6), Van Dijk 6,5, Robertson 6,5, Henderson 7, Wijnaldum 6, Keita 7.5 (87' Origi sv), Mane 6,5, Firmino 6,5, Salah 6 Allenatore: Jurgen Klopp 6,5

Gol: 57’ Keita, 58’ Salah

Ammoniti: Mané

La cronaca in 11 punti chiave

Minuto 5: STANKOVIC!!! Risponde al destro ravvicinato di SALAH!!! Era tutto solo l'egiziano e poteva fare meglio!

Minuto 8: ALISSON!! SALVA TUTTO!! Che bravo era stato HWANG a sterzare e concludere sull'imbucata di Minamino... Poi il brasiliano salva anche sullo stesso giapponese!

Minuto 9: MANEEEE! Destro a giro fuori di un soffio!!! Che partita!!!

Minuto 21: STANKOVIC!! Vola sul destro di Mané!!! Poi Onguene respinge il sinistro di KEITA! OCCASIONISSIMA LIVERPOOL!

Minuto 30: SALAH! Sbaglia un altro gol già fatto!! Ma che fa!! Keita l'aveva mandato in porta!!

Minuto 45: KEITA!! Si fa ipnotizzare da Stankovic!!! Che assist pazzesco di Salah, che qui si riscatta parzialmente!!

Minuto 48: LOVREN!! Respinge il sinistro a botta sicura di HAALAND!!!

Minuto 49: SALAH!!! SALAH!! Ne ha combinata un'altra!! Sinistro altissimo da pochi metri... Era tutto solo, ancora!!!

Minuto 51: STANKOVIC!!! IPNOTIZZA SALAH con l'uscita bassa!!!

Minuto 57: GOOOL! KEITA!!!! Colpo di testa implacabile su perfetto cross di Mané di sinistro con Stankovic fuori causa!

Minuto 58: GOOOL!! SALAH!! Col destro da posizione impossibile!!! Su lancio di Henderson e dopo fesseria di Onguené! 0-2!!! Si è liberato del portiere e col destro ha trovato un angolo pazzesco!! 1-2 DA KNOCK OUT!!

Il momento social

Il migliore

Naby Keita , perchè ha il merito di sbloccare il match con colpo di testa chirurgico. Partita di gran dispendio energetico e di costanti inserimenti offensivi. Jolly.

Il peggiore

Erling Braut Håland , che per una serata palesa tutti i limiti imposti dalla giovanissima età. Spuntato sotto porta, questa sera il suo sinistro ha fatto il solletico al Liverpool. Le spavalde dichiarazioni della vigilia e le promesse di tripletta sono svaporate al pari della qualificazioni alla fase a eliminazione diretta di Champions del suo Salisburgo.