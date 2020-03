Klopp dopo l'eliminazioni: "90 minuti perfetti poi... Errori Adrian? Ci ha salvato tante volte"

90 minuti molto buoni non sono bastati al Liverpool per poter fare fuori l'Atlético Madrid e accedere ai quarti di finali. Klopp è un po' incredulo per l'evolversi della partita, dal dominio fino all'inizio del primo tempo supplementare fino all'incassare una clamorosa rimonta che ha sancito l'eliminazione agli ottavi da campioni in carica. Un ko che fa male, ma Klopp prova a sdrammatizzare un alcuni casi: “adesso avremo più tempo per preparare le partite di Premier League”.

" Penso che tutti quelli che hanno visto la nostra partita, possono essere soddisfatti dei nostri primi 90/95 minuti. Gli errori? Il primo errore è stato quello di segnare troppo tardi il gol del 2-0. Io, personalmente, ho adorato il nostro modo di giocare. L'Atlético Madrid è una squadra con giocatori di livello mondiale, che ha una fase difensiva fantastica e, considerando la partita d'andata, in pochi si sarebbero aspettati il nostro modo di fare, riuscendo a metterli in difficoltà per tante volte durante la partita. Ho adorato tutto questo. Poi è bastato un errore per far cambiare quella partita, perché fino a quel momento l'Atlético si sarà detto 'wow come facciamo a tornare in partita' ed è bastata quella occasione per cambiare tutto. Loro hanno segnato altri due gol, noi nessuno. Abbiamo perso, io non sono un bel perdente e mi fermo qui "

Errori di Adrian decisivi

" È una persona umana e può sbagliare. Lo sa lui, lo sappiamo noi. Non possiamo dirgli nulla. Oggi è andata così, ma da quando è arrivato ci ha salvato tanto di quelle volte... A volte ha giocato delle super partite. L'ho detto lui, l'ho detto alla squadra. Se perdi una partita, lo fai per diversi motivi, non per uno solo. Poi, quando fai questo mestiere, che è un lavoro che è visto dal pubblico, sei soggetto al giudizio della gente. Ma Adrian è un uomo adulto e sa cosa deve fare. Lui lo aiuteremo, ma lui non ha neanche il bisogno "

Una sconfitta che potrà cambiare qualcosa negli equilibri della stagione?

" Nessun impatto. Negli ultimi due anni e mezzo siamo stati in corsa per vincere tutto. Abbiamo disputato due finali di Champions League e abbiamo potuto festeggiare. E, tra virgolette, anche oggi è stata una festa in mezzo al nostro pubblico che ci ha sostenuto dal primo all'ultimo minuto. I ragazzi hanno fatto una grande partita, hanno segnato due gol, ma non è bastato per vincere. Ora avremo più tempo per preparare le partite di Premier League. Da stasera guarderemo soltanto la Champions e non ne faremo più parte, ma tutti sanno che torneremo "