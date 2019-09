Klopp: "Rispetto per il Napoli, ma noi siamo cresciuti tanto"

"Conosciamo sicuramente l'avversario e l'anno scorso abbiamo imparato tanto dalla prima e dalla seconda sfida. Dovremo difendere bene. La prepareremo al meglio". Così Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, presenta la sfida di domani sera contro gli azzurri, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. L'anno scorso i Reds uscirono sconfitti dal San Paolo. "Come siamo cambiati da allora? Siamo cresciuti in fase difensiva e nel giro di pochi giorni già eravamo migliorati. Poi abbiamo continuato così fino alla fine", ha spiegato il tedesco campione in carica in conferenza stampa. "Speriamo di continuare sul livello dell'anno scorso, sfruttando le nostre qualità. Vogliamo restare competitivi e migliorarci".

"Se sentiamo il peso di dover vincere? No, nessun peso, non so nemmeno in cosa consiste", ha assicurato Klopp. "Com'è cambiato il Napoli? Ha mantenuto la rosa intatta, ha aggiunto giocatori, ha avuto una buona stagione anche se non ha vinto il titolo. Ora ha iniziato bene, ha aggiunto Manolas, il terzino destro (Di Lorenzo, ndr), ma sono già anni che cresce. Noi siamo gli stessi e pensiamo di migliorare. Il Napoli è una squadra testarda, mi piace guardare come gioca. Dovremo difendere bene, ma anche loro. Se temo che il San Paolo abbia l'effetto di Anfield? "Sì". Quindi una battuta su Insigne: "Ogni volta mi ride in faccia e dopo la gara ancora di più... Stiamo lavorando sul modo di fermarlo", ha aggiunto l'allenatore dei Reds.