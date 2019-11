L'Ajax batte il Lille ed è primo! Lipsia, la rimonta epica vale gli ottavi. Poker Salisburgo

RB Lipsia-Benfica 2-2 (90', 90+6' Forsberg; 20' Pizzi 59' Vinícius)

Il Red Bull Salisburgo per la prima volta è agli ottavi di finale di Champions League. Ci riesce con una rimonta sul Benfica che si mangia le mani per essere stato in vantaggio per 81’ (gol di Pizzi e Vinicius) ed aver ceduto di schianto negli ultimi nove minuti di minuto. Eroe del match Forsberg che prima segna il rigore poi al 96’ realizza la rete che fa esplodere la Red Bull Arena e spedisce il Lipsia alla seconda fase.

Zenit-Lione 2-0 (42' Dzyuba, 84' Ozdoev)

Successo fondamentale dello Zenit che con i tre punti strappati al Lione salgono a quota 7, agganciando in classifica i francesi. Apre Dzyuba di testa al 42’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo mentre nella ripresa è la papera di Lopes, incerto sulla respinta di un tiro tutt’altro che irresistibile di Ozdoev.

Classifica Gruppo G

Red Bull Lipsia 10, Zenit 7, Lione 7, Benfica 4.

Artyom DzyubaGetty Images

Lille-Ajax 0-2 (2' Ziyech, 59' Promes)

La premiata ditta Ziyech-Promes regala il primo posto momentaneo nel girone ai lancieri, sempre a loro agio sul palcoscenico della Champions League. I semifinalisti della passata edizione, ci mettono appena due minuti per indirizzare la partita sui binari giusti, con il marocchino Ziyech che sfrutta il solito prezioso assist di Tadic per battere col piattone Maignan e porta i suoi vantaggio. Ad inizio ripresa, dopo che il Lille ha fallito almeno 2 nitide palle gol per pareggiare, Promes segna il 14esimo gol in 20 partite stagionali chiudendo il match e consegnando la vetta momentanea nel girone. Ora servirà una vittoria contro il Valencia fra 15 giorni per strappare il pass per gli ottavi col primo posto nel girone.

Valencia-Chelsea 2-2 (40’ Soler, Wass 82’; 41’ Kovacic, 50’ Pulisic)

Si deciderà tutto negli ultimi 90’ chi fra Valencia e Chelsea approderà agli ottavi di Champions League. Finisce 2-2 al Mestalla una partita elettrizzante con tanti capovolgimenti di fronte e tanti gol. Dopo una mezzora di studio, succede tutto in un minuto: al 40’ Soler con una deviazione sottomisura beffa Kepa, sfruttando un bel cross dalla destra di Rodrigo. Nranche il tempo di riprendere il gioco che il Chelsea realizza l’1-1 con Kovacic, che con un tiro non irresistibile che beffa un Cillesen in precedenza prodigioso a negare un gol fatto a Pulisic. Nella ripresa il Chelsea passa con il tocco in mischia di Pulisic, che elude il fuorigioco e riporta avanti gli uomini di Lampard. Dopo il consulto VAR il gioco riprende e sale in cattedra Kepa che respinge un rigore di Parejo al 64’ (concesso per fallo di Jorginho su Kaya). Sembra mettersi bene per i Blues che però perdono Tammy Abraham (uscito in barella) e all’82’ subiscono il beffardo 2-2 di Wass che con un cross che si tramuta in un tiro realizza il 2-2.

Classifica Gruppo H

Ajax 10; Chelsea 8, Valencia 8, Lilla 1

Christian Pulisic Getty Images

Genk-Salisburgo 1-4 (85' Samatta; 43' Daka, 45' Minamino, 69' Hwang, 87' Haland)

Il sogno ottavi continua per i terribili ragazzi di Marsch che archiviano la pratica Genk già nel primo tempo e fra 15 giorni si giocheranno contro il Liverpool davanti al pubblico di casa, la possibilità di eliminare i campioni d’Europa in carica ed ottenere la prima storica qualificazione agli ottavi di Champions League. Agli austriaci basterà vincere, subendo meno di tre gol, per passare il turno a scapito dei Reds. Uno scenario impensabile a settembre, quando Haland e compagni sembravano solamente l’outsider del girone. Il match si sblocca sullo scadere del primo tempo quando al 43’ Daka fa 1-0 e Minamino 120” raddoppia. Nella ripresa ci pensa Hwang Hee-Chan a calare il tris, Samatta segna la rete della bandiera per il Genk mentre il poker lo cala il solito Haland che realizza l’ottavo gol in cinque incontri di Coppa Campioni.

Classifica Gruppo E

Liverpool 10; Napoli 9; Salisburgo 7; Genk 1