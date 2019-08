Dopo lo 0-0 di Nicosia, l'Ajax riesce a staccare il pass per la fase a gironi di Champions grazie al 2-0 della Johan Cruijff Arena contro l'APOEL. A firmare il gol vantaggio è il difensore messicano Edson Álvarez, lasciato colpevolmente solo dalla difesa cipriota sul calcio di punizione battuto da Ziyech al 43'. Nella ripresa ci pensa il solito Tadić a chiudere il discorso con il raddoppio all'80'. Dopo 4 partite nei preliminari, quindi, i lancieri riescono a centrare la qualificazione europea: un buon punto di partenza dopo gli ultimi giorni di polemica da parte di qualche giocatore ai danni del nuovo staff tecnico (dopo aver perso Alfred Schreuder volato all'Hoffenheim).

I risultati della serata

Ajax-APOEL 2-0 (43' E.Álvarez, 80' D.Tadić)

Club Brugge-LASK Linz 2-1 (70' Vanaken; 74' rig. Klauss; 89' E.Dennis)

Slavia Praga-Cluj 1-0 (66' Boril)

Centrano la qualificazione alla fase a gironi anche il Club Brugge e lo Slavia Praga. I belgi battono 2-1 il LASK Linz dopo il successo in Austria per 1-0: vantaggio dei padroni di casa con Vanaken, pareggio di Klauss dal dischetto 4 minuti più tardi e gol vittoria di Dennis all'89'. I cechi superano invece il Cluj grazie al successo per 1-0 con gol di Boril nella ripresa.

Tutte le qualificate