L'Atalanta incassa anche l'ok del Milan per giocare la Champions a San Siro

Buone notizie in casa Atalanta: il Milan, secondo quanto riferisce L'Eco di Bergamo ha infatti dato il suo "ok" ai bergamaschi per giocare le partite di Champions League a San Siro. Dopo aver già incassato il benestare dell'Inter la Dea ha così la strada spianata e sbrigando le ultime formalità burocratica potrà giocare alla Scala del Calcio e parallelamente proseguire l'ammodernamento di quello che prenderà il nome di Gewiss Stadium a Bergamo

Negli ultimi giorni le tifoserie di Milan e Inter avevano espresso il loro forte risentimento nei confronti dell'eventualità che l'Atalanta potesse essere di casa a San Siro nelle notti di Champions League, ma evidentemente i dirigenti orobici hanno trovato i giusti argomenti con i pari ruolo meneghini.