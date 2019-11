L'Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions League se...

L’Atalanta è ancora viva. Strano, ma vero, i primi punti degli orobici in Champions arrivano contro il Manchester City e in virtù del 3-3 di Zagabria tutto può ancora essere possibile. Certo, la condicio sine qua non deve essere il vincere le due partite che restano. Non un fatto scontato, ma non così impossibile. Poi bisognerà sperare nel City, ovvero che faccia punti (almeno pareggiare) nelle ultime due gare.

L'Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions se...

-L'Atalanta deve vincere le ultime due gare e il City vince le due gare che restano. In questo caso la classifica sarebbe Atalanta 7, Shakhtar e Dinamo a 5

- L'Atalanta deve vincere le ultime due gare e il City deve almeno pareggiare le due gare che restano. In questo caso la classifica sarebbe Atalanta 7, Shakhtar e Dinamo a 6

Questa la classifica del girone C a due giornate dalla fine

Squadra Punti Differenza reti 1. Manchester City 10 +9 2. Shakhtar Donetsk 5 -2 3. Dinamo Zagabria 5 +2 4. Atalanta 1 -9

Calendario

-5a giornata: Atalanta-Dinamo Zagabria | Manchester City-Shakhtar Donetsk

-6a giornata: Dinamo Zagabria-Manchester City | Shakhtar Donetsk-Atalanta

Arrivo a pari punti: chi passa il turno? I criteri per sciogliere ogni dubbio

Risultati negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol segnati negli scontri diretti

Gol segnati fuori casa negli scontri diretti

Differenza reti generale

Gol segnati totali