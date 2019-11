L'Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions League se...

L’Atalanta è ancora viva. La prima storica vittoria in Champions, ottenuta a San Siro contro la Dinamo Zagabria, lascia la Dea in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions. La situazione è molto semplice: alla squadra di Gasperini serve vincere nell'ultimo turno a Kharkiv e sperare che la Dinamo Zagabria non faccia bottino pieno in casa contro il Manchester City che è già qualificato e sicuro del primo posto nel girone.

L'Atalanta si qualifica agli ottavi di Champions se...

Vince a Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria non batte il Manchester City.

Questa la classifica del girone C a una giornata dalla fine

Squadra Punti Differenza reti 1. Manchester City 11 +9 2. Shakhtar Donetsk 6 -2 3. Dinamo Zagabria 5 0 4. Atalanta 4 -7

L'Atalanta retrocede in Europa League se...

Vince a Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria batte il Manchester City.

L'Atalanta esce dall'Europa se...

Perde o pareggia a Kharkiv contro lo Shakhtar Donetsk.

Calendario

6a giornata: Dinamo Zagabria-Manchester City | Shakhtar Donetsk-Atalanta

Arrivo a pari punti: chi passa il turno? I criteri per sciogliere ogni dubbio

Risultati negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol segnati negli scontri diretti

Gol segnati fuori casa negli scontri diretti

Differenza reti generale

Gol segnati totali