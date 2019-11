L'Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se...

Il mercoledì da leoni di Inter e Napoli ha sicuramente aumentato le chance di qualificazione agli ottavi. Le due squadre, allo stato attuale, sono seconde nei rispettivi gironi. Paradossalmente entrambe potrebbero strappare il pass per il turno successivo anche con una sconfitta, ma il condizionale è d’obbligo. Analizziamo nel dettaglio le situazioni dei nerazzurri.

L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions se...

Nell’ultima giornata del girone fa ALMENO lo stesso risultato del Borussia Dortmund

Questa la classifica del girone F a una giornata dalla fine

Squadra Punti Differenza reti Barcellona 11 +4 Inter 7 +2 B. Dortmund 7 -1 Slavia Praga 2 -5

La testa e la coda del gruppo F sono già definite: il Barcellona è ormai irraggiungibile a 11 punti e si qualificherà come testa di serie, mentre l’onesto Slavia Praga a quota 2 è ormai fuori dai giochi e terminerà questa edizione della Champions da fanalino di coda. A giocarsela per il secondo posto rimangono Inter e Dortmund entrambe a 7, ma con i nerazzurri avanti negli scontri diretti grazie alla vittoria per 2-0 contro i tedeschi e nonostante il k.o. a Dortmund per 3-2. Questo rende la squadra di Conte padrona del proprio destino. Basterà, dunque, fare almeno lo stesso risultato dei tedeschi per passare agli ottavi: a Lukaku e compagni servirà un’impresa contro il Barcellona davanti agli 80mila di San Siro, ma le motivazioni dei blaugrana, già appagati e a una settimana dal Clasico, potrebbero fare la differenza. Se il Borussia vince all'Inter serve per forza una vittoria o sarà solo Europa League.

Calendario

6a giornata, 10 dicembre 2019, ore 21: Inter-Barcellona | B. Dortmund-Slavia Praga

Arrivo a pari punti: chi passa il turno? I criteri per sciogliere ogni dubbio

Risultati negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol segnati negli scontri diretti

Gol segnati fuori casa negli scontri diretti

Differenza reti generale

Gol segnati totali