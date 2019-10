Con cinque gol e un assist nelle ultime quattro partite Mauro Icardi sta conquistando il PSG. La vittoria in casa del Bruges in Champions ha visto brillare la stella dell’argentino e quella di Mbappé, autore di una tripletta. Il momento dell’ex bomber dell’Inter merita di essere analizzato, anche alla luce del rientro in squadra di Cavani che ha smaltito l’infortunio all'anca contratto a fine agosto contro il Tolosa. A rispondere alle nostre domande dall’interno del mondo PSG è Glenn Ceillier di Eurosport Francia.

Icardi ha convinto il PSG? Ha spento lo scetticismo iniziale?

Non so se ci fosse un grande scetticismo. Tutti hanno accolto di buon grado quest’operazione fatta dal PSG alla fine del mercato perché stiamo parlando di un realizzatore eccezionale. Ci chiedevamo piuttosto come Tuchel avrebbe giocato con tutte le armi offensive a disposizione del PSG. E al momento, ci poniamo sempre la stessa domanda: come si comporterà Tuchel quando saranno presenti Di Maria, Mbappé, Neymar, Cavani e Icardi?

Cosa vi colpisce di lui?

Ciò che ci sbalordisce è il suo cinismo, la sua freddezza sotto porta. È letale. Ed eccelle negli spazi stretti con la sua tecnica, i suoi movimenti o il suo gioco in appoggio. È ancora più efficace nella zona della verità rispetto a Cavani. Tecnicamente è il partner ideale per Neymar e Mbappé.

Quando torneranno Cavani e Neymar cambierà qualcosa o resterà un punto fermo della squadra?

Per ora non è facile rispondere. Ieri, Tuchel ha ripetuto che non esisteva una gerarchia tra Cavani e Icardi. "Abbiamo la qualità per giocare senza Cavani a questo livello. Oggi abbiamo giocato senza Neymar e senza Idrissa Gueye. Ognuno deve lottare per essere titolare, poi si può cambiare ogni tre giorni". Ma l'argentino ha come asso nella manica il suo killer instinct.

" Non penso a una gerarchia tra Cavani e Icardi, voglio trovare la soluzione migliore per la squadra [Thomas Tuchel, tecnico del PSG] "

Com'è il rapporto con i compagni e con i tifosi? Wanda Nara e il suo entourage sono un elemento di disturbo?

Finora, Wanda Nara non ha fatto parlare troppo di sé. C'è stata un'uscita che è stata ripresa dalla stampa dove ha detto che Icardi non voleva lasciare Milano, ma la frase è stata estrapolata da un altro contesto. Quindi non c'è stato alcun dibattito. Per quanto riguarda i compagni di squadra, non è emerso nulla di particolare.

Icardi - Bruges-PSG - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Il PSG lo riscatterà a fine stagione?

Sicuramente. Soprattutto perché i segnali inviati a Cavani vanno in questa direzione. Il PSG non sembra intenzionato a prolungare il contratto del suo attaccante uruguaiano.

Per i colleghi francesi non ci sono dubbi. La parabola di Icardi sembra ben diversa da quella di Cavani. Sono entrambi sbarcati al PSG all'età di 26 anni con l'etichetta di miglior centravanti della Serie A. Il prestito con diritto di riscatto a 70 milioni di euro riflette abbastanza chiaramente le intenzioni parigine: fare di Icardi il successore di Cavani, che ha 32 anni e un contratto che scade a giugno. Un contratto che il club non ha ancora prolungato. Da questo punto di vista, l'uruguaiano incarna il passato mentre l'argentino è il futuro del PSG.