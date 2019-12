La gioia di Percassi: "L'avversario che sognavo, col Valencia ce la giochiamo"

Ha portato fortuna Antonio Percassi, presente per la prima volta a Nyon per godersi dal vivo lo storico sorteggio dell’Atalanta negli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi potevano pescare tante big alla fine invece Hamit Altintop, ha regalato il Valencia: la più abbordabile delle prime classificate nell’urna. Un regalo di Natale anticipato come rivela lo stesso presidente nerazzurro in zona mista.

" Per noi questo sorteggio è una cosa eccezionale, diciamo che poteva andarci peggio. Nella mia classifica ideale c'era il Valencia, devo essere onesto. Anche se si tratta sempre di un avversario tosto. Per noi avere rapporti con club di questo livello è motivo d'orgoglio. Siamo andati all'Università, abbiamo perso le prime tre gare e poi abbiamo imparato e ci siamo rifatti. Ora proviamo a spingerci ancora oltre. Sfida con il Liverpool ai quarti? Loro ci arrivano di sicuro, noi ce la giochiamo. "