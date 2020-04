La Jupiler Pro League risponde alle minacce di Ceferin: dovrà intervenire la FIFA

" Il Belgio ha detto stop? Non penso sia la mossa giusta. La solidarietà non è una strada a senso unico. Non puoi chiedere aiuto e decidere da solo cosa è meglio per te. E devo dire che i belgi e chiunque altro consideri di fare la stessa cosa rischia di non partecipare alle Coppe europee. [Ceferin alla ZDF] "

Queste le durissime parole di Ceferin, presidente della UEFA, che ha commentato in questa maniera la scelta della Lega Calcio belga di dare uno stop definitivo al suo campionato nonostante l'autorizzazione a giocare oltre il 30 giugno. Addirittura, nell'intervista alla ZDF, Ceferin ventilava la possibilità di escludere le squadre belghe alle competizioni europee della prossima stagione, così come chiunque altro avesse tentato la stessa strada.

Non è mancata la risposta della Lega Calcio belga che ha comunque tentato un dialogo con la UEFA dopo le durissime parole di Ceferin. Altri colloqui sono previsti per la prossima settimana, ma adesso sarà la FIFA che dovrà intervenire per non creare un caso diplomatico.

" Sia la KBVB (la Federazione) che la Jupiler Pro League sono forti sostenitrici della solidarietà calcistica europea. È proprio da questa solidarietà che i nostri rappresentanti hanno sostenuto la politica di decidere di sospendere definitivamente il campionato per motivi sanitari ed economici. Abbiamo preso questa decisione rispettando il contesto specifico garantito ad ogni Lega internazionale. [Il comunicato della Pro League] "

Ricordiamo che solo il 15 aprile la decisione della Pro League di chiudere il campionato, verrà ratificata dall'Assemblea generale composta dai club che voteranno (e hanno già fatto sapere che voteranno in maniera favorevole a questa decisione). Nello stesso giorno verrà decisa la possibilità di giocare la finale di Coppa di Belgio tra Brugge e Antwerp e la finale di ritorno dei playoff promozione Leuven-Beerschot Wilrijk per decidere la seconda promossa al campionato di massima divisione.