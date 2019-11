La Juventus arriva prima nel girone di Champions League se...

Il primo obiettivo è centrato. La Juventus ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale con due turni d’anticipo, cosa che non capitava ai bianconeri dalla stagione 2008-2009, quando la Juve di Claudio Ranieri vinse al Bernabéu per 2-0. Ora servirà centrare il 1° posto e per farlo serve battere l’Atlético Madrid in casa. Anche in caso di pari arriverà il 1° posto matematico, ma con un risultato inferiore al 2-2 (quello dell’andata) per la regola dei gol segnati in trasferta negli scontri diretti. In caso contrario, tutto rinviato all'ultima giornata con il Bayer Leverkusen.

La Juventus arriva prima nel girone..

- Batte l'Atlético Madrid in casa

- Pareggia contro l'Atlético Madrid con un risultato pari a 0-0 o 1-1 (grazie alla regola dei gol segnati fuori casa negli scontri diretti)

Questa la classifica del girone D a due giornate dalla fine

Squadra Punti Differenza reti 1. Juventus* 10 +5 2. Atlético Madrid 7 +2 3. Lokomotiv Mosca 3 -3 4. Bayer Leverkusen 3 -4

*già qualificata agli ottavi di finale

Calendario

-5a giornata: Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen | Juventus-Atlético Madrid

-6a giornata: Bayer Leverkusen-Juventus | Atlético Madrid-Lokomotiv Mosca

Arrivo a pari punti: chi passa il turno? I criteri per sciogliere ogni dubbio

Risultati negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Gol segnati negli scontri diretti

Gol segnati fuori casa negli scontri diretti

Differenza reti generale

Gol segnati totali