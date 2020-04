La minaccia non tanto velata di Ceferin: "Club belgi rischiano le Coppe. Champions? Entro agosto"

Come visto nella giornata di giovedì, con un comunicato congiunto presentato da Ceferin e Agnelli prima della mezzanotte, UEFA ed ECA non hanno preso molto bene la decisione - unilaterale - della Lega calcio belga di chiudere in maniera anticipata il campionato, non considerando si possa terminare il tutto entro il 30 giugno (con il pubblico). La UEFA già da qualche settimana aveva autorizzato le Leghe internazionali a poter giocare oltre il 30 giugno, addirittura fino ad agosto, e non capisce il senso della decisione della Lega belga.

Intervistato dalla ZDF, Ceferin ammette lo stupore e il malessere provato quando è arrivata la decisione della Jupiler League (che deve comunque essere ratificata il prossimo 15 aprile dai club). Ceferin minaccia: “le competizioni europee della prossima stagione potrebbero essere senza squadre belghe...”

" Il Belgio ha detto stop? Non penso sia la mossa giusta. La solidarietà non è una strada a senso unico. Non puoi chiedere aiuto e decidere da solo cosa è meglio per te. E devo dire che i belgi e chiunque altro consideri di fare la stessa cosa rischia di non partecipare alle Coppe europee "

Champions League ed Europa League senza tifosi, ma entro agosto

" Il calcio non è affatto lo stesso senza i tifosi. Ma è sicuramente meglio giocare senza tifosi sugli spalti, ma averlo comunque in televisione, che non avere nulla. Questo è ciò che la gente vuole, che gli si restituisca energia positiva. Si giocherà in autunno? Probabilmente a luglio o agosto, non continueremo invece a settembre e ottobre "