La moviola di Inter-Borussia Dortmund: giusto il rigore su Esposito, regolare il gol di Lautaro

La moviola di Inter-Borussia Dortmund (arbitro Anthony Taylor)

Minuto 4′: Lukaku cerca l’imbucata per Lautaro, ma Witsel tocca di mano rischiando anche il cartellino giallo.

Minuto 22′: Gol di Lautaro che supera Bürki in uscita sull’assist di de Vrij. Il direttore di gara attende segnali dalla VAR che conferma il gol, l’argentino era partito in posizione regolare.

Minuto 34’: Lautaro Martinez finisce a terra dopo un contatto con Akanji. Solo sfiorato l’argentino e l’arbitro non fischia nessun rigore.

Minuto 43′: ammonito Brozovic per un fallo di mano sul cross di Witsel. Giusto il giallo al croato.

Minuto 54': Lautaro Martinez aggancia in area di rigore, ma l'arbitro ferma tutto per un tocco di braccio dell'argentino.

Minuto 56': Barella in pressing su Akanji, ma alza troppo la gamba. Giusto il giallo per l'ex Cagliari.

Minuto 80': Sebastiano Esposito conquista un rigore per fallo di Hummels in area. Rigore netto in favore dell'Inter.

Minuto 82': Hummels non riesce a contenere Gagliardini ed è costretto al fallo. Giusto il giallo.

Minuto 89': raddoppio dell'Inter con Candreva che supera Bürki sulla verticalizzazione di Brozovic. Regolare la posizione dell'ex Lazio che viene però ammonito per essersi tolto la maglietta durante l'esultanza.