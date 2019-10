La moviola di Juventus-Lokomotiv: giusto il gol annullato a Dybala, Cuadrado rischia il rosso

La moviola di Juventus-Lokomotiv Mosca (arbitro Anastasios Sidiropoulos)

Minuto 6′: Barinov va in tackle su Pjanic. Rischia il cartellino giallo.

Minuto 17′: Ammonito Matuidi per un intervento in ritardo su Éder.

Minuto 20′: Cristiano Ronaldo solo davanti a Guilherme, ma il portoghese sbaglia con l’intero specchio della porta aperto. Era comunque in fuorigioco sul servizio di Cuadrado.

Minuto 31′: Cuadrado chiede un rigore per un leggere contatto Idowu. Non ci sono gli estremi per il penalty.

Minuto 41’ GOL ANNULLATO A DYBALA: Segna l’argentino, ma a gioco fermo. L’arbitro aveva fischiato per il fallo di Ronaldo che aveva colpito Guilherme in uscita. Giusta qui la decisione del direttore di gara.

Minuto 42′: Dybala a terra al limite dell’area per un contatto con Höwedes. Troppo poco per chiamare un rigore.

Minuto 50′: Corluka abbatte Dybala e meriterebbe il cartellino giallo. L’arbitro questa volta chiama solo il calcio di punizione in favore dei bianconeri.

Minuto 51’: da calcio di punizione ci prova Ronaldo, ma un difensore colpisce con il braccio in barriera. C’è angolo con Sidiropoulos che non fischia altro dopo un silent-check.

Minuto 68': Cuadrado da dietro João Mário. L'arbitro fischia il fallo e ammonisce il colombiano (che era diffidato), ma l'ex Fiorentina ha rischiato il rosso per l'irruenza.

Minuto 79': Dybala firma il gol del 2-1 in tap-in dopo la deviazione di Guilherme sul tiro di Alex Sandro. L'argentino era partito dietro la linea della palla.