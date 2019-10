La parabola di Modric e Mandzukic: nemmeno candidati al Pallone d'Oro e "pesi" per Real e Juve

Sono stati due degli eroi della Croazia vicecampione del mondo a Russia 2018, un anno dopo per Luka Modric e Mario Mandzukic il mondo sembra essersi ribaltato. Il 34enne centrocampista del Real Madrid, Fifa World Player e Pallone d’Oro in carica nel 2018, è stato escluso dal listone dei 30 calciatori che si contenderanno il prestigioso riconoscimento di France Football, la rivista francese che organizza il trofeo. Questa assenza rappresenta un inedito nella storia del Pallone d’Oro, dato che da quando vige il meccanismo delle “nomination” mai il vincitore dell’anno passato era stato escluso dall’elenco dei primi 30 classificati.

L’esclusione di Modric certifica il momento travagliato del Real Madrid, battuto dal Maiorca domenica scorsa e scavalcato dal Barcellona in cima alla Liga, e che stasera si gioca tanto a Istanbul contro il Galatasaray dove i ragazzi di Zidane sono obbligati a riscattare un avvio di Champions League tremendo (un solo punto nelle prime due giornate). I Blancos proveranno l’impresa alla Türk Telekom Arena senza Modric, out per problemi muscolari che vanno a suggellare un avvio di stagione molto complicato in cui ha raccolto appena 5 presenze, un solo gol e un’espulsione rimediata nella prima giornata contro il Celta Vigo. L’impressione è che dopo otto annate a Madrid, il ciclo di Modric in maglia merengues sia esaurito e che Modric possa prendere in considerazione l’idea di rilanciarsi anche in Serie A, dove negli scorsi mesi Inter e Milan lo hanno cercato.

Mandzukic, da pilastro della Juventus a esodato

Chi figurava nel listone dei fantastici 30 del Pallone d’Oro era anche Mario Mandzukic (25° classificato nella graduatoria 2018), unico rappresentante della Serie A insieme a Cristiano Ronaldo. Dodici mesi dopo il 33enne centravanti è ai margini della Vecchia Signora dopo aver rifiutato in estate di trasferirsi in Qatar e all’estero. Zero minuti giocati in gara ufficiale con il club bianconero, Mandzukic è considerato un peso per la Juventus dalla dirigenza che spera di liberarsi del suo pesante ingaggio da 6 milioni di euro già a gennaio. Chi l’avrebbe mai detto solo 6 mesi fa...