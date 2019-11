La pazza giornata di Gouiri con il Lione: a mezzogiorno gioca in Youth League, la sera in Champions

Giornata da record quella di mercoledì 27 novembre per Amine Gouiri, 19enne attaccante del Lione, che è riuscito nell'impresa di giocare sia in Youth League che in Champions League con la maglia del Lione. Dopo essere sceso in campo nella formazione titolare Under 19 dell'Olympique contro i pari età dello Zenit San Pietroburgo a mezzogiorno, il giocatore è riuscito a ritagliarsi uno spezzone di partita anche poche ore più tardi nella Champions League dei grandi: Rudi Garcia, infatti, l'ha fatto entrare sul terreno di gioco nei minuti finali consentendogli di esordire nella competizione. Peccato per Gouiri che il suo stacanovismo non sia stato premiato: il Lione ha infatti perso sia in Youth League (3-1) che in Champions (2-0).

Amine Gouiri in panchina - Zenit San Pietroburgo-Lione Champions League 2019-20Getty Images

L'incredibile 27 novembre di Amine Gouiri

ore 12 - Scende in campo nell'undici titolare in Youth League contro lo Zenit San Pietroburgo Under 19 allo Smena Stadium.

Scende in campo nell'undici titolare in Youth League contro lo Zenit San Pietroburgo Under 19 allo Smena Stadium. ore 13.02 - Esce dal campo sostituito dal compagno di squadra Modeste Duku.

Esce dal campo sostituito dal compagno di squadra Modeste Duku. ore 16 - Si presenta al Saint Petersburg Stadium per la sfida di Champions League con la prima squadra.

Si presenta al Saint Petersburg Stadium per la sfida di Champions League con la prima squadra. ore 18.55 - Si accomoda in panchina al fianco di Rudi Garcia.

Si accomoda in panchina al fianco di Rudi Garcia. ore 19.33 - Entra in campo all'83' al posto di Joachim Andersen (danese ex Sampdoria) e gioca gli ultimi 12 minuti recupero compreso.