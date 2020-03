La pazzia dei tifosi del PSG: in migliaia fuori dallo stadio, nonostante l'allerta coronavirus

Il PSG che accede dagli ottavi ai quarti di finale. Non una cosa così strana tecnicamente parlando, ma per il PSG è sinonimo di festa visto le tante delusioni degli ultimi anni. Ecco che, visto la vittoria casalinga contro il Borussia Dortmund, la frangia più calda della tifoseria della squadra parigina si è data appuntamento fuori dal Parc des Princes per salutare con gioia il passaggio del turno.

Già 1000 tifosi, circa, si erano presentati davanti ai cancelli dello stadio un'ora prima della gara per salutare i 'propri' giocatori: con la vittoria sul campo, l'affluenza fuori dallo stadio è cresciuta ancora, con una vera e propria festa nelle vie circolari e nei parcheggi, con tanto di fuochi d'artificio.

E dire che anche il Governo francese era stato chiaro. Dopo la decisione di far giocare questa gara, e altre di Ligue 1, a porte chiuse, era stato vietato assembramenti e manifestazioni con 1000 o più persone...