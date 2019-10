La scelta "green" dell'Ajax: tutti in treno a Lille per la Champions

Non succede tutti i giorni che una squadra di calcio di alto livello viaggi in treno, a meno di necessità incredibili dovute a eventi climatici catastrofici o simili. Quindi va ancora maggiormente lodata la scelta dell'Ajax di affrontare la propria trasferta di Champions utilizzando non l'aereo ma il treno.

Una decisione permessa anche dalla non eccessiva distanza tra le due strade - separate da soli 290 chilometri - ma anche e soprattutto nata da una vera e propria svolta "green" voluta dalla società olandese.

Grazie alla collaborazione tra NS - le ferrovie olandesi - ed Eurostar, la squadra viaggerà in treno e in poco più di due ore e mezza sarà a destinazione, evitando l'uso dell'aereoplano. Una scelta buona anche per i giocatori, che hanno più spazio e tempo per rilassarsi, senza subire i vari controlli aeroportuali.

Un buon esempio

Edwin Van Der Sar, direttore generale dell’Ajax ed ex portiere della Juventus, tiene a sottolineare soprattutto la chiave "green" della scelta.

" Complimenti a NS ed Eurostar per aver elaborato questo viaggio alternativo. Il loro accordo ci permetterà di dare un buon esempio come società in questo momento delicato per la salvaguardia dell’ambiente. Inoltre, il trasferimento in Francia sarà più efficiente e meno stancante per la squadra e lo staff tecnico "