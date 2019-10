La stellina Sancho all'esame San Siro: genio e sregolatezza, spauracchio per l'Inter di Conte

Stasera l’Inter di Antonio Conte ospita il Borussia Dortmund di mister Lucien Favre con l’imperativo categorico di incamerare i tre punti: la spauracchio numero uno sarà Jadon Sancho, colui il quale ha la reputazione di essere “il classe 2000 più forte del mondo”.

Jadon Sancho ai raggi X

Data/ Luogo di nascita: Londra, 25/03/2000

Altezza/Peso: 180 cm/76 kg

Piede preferito: Destro (ambidestro)

Valutazione (Transfermarkt): 100 milioni

Presenze/reti nei club: 66/18

Presenze/reti in Nazionale: 10/2

Genio e sregolatezza

Da una parte il genio capace di andare in doppia cifra di assist e di reti lo scorso anno, dall’altra quello che ha rimediato una maxi multa da 100 mila euro per essersi presentato in ritardo al rientro dagli impegni in Nazionale e la conseguente esclusione dal match di Bundesliga contro il Borussia Moenchengladbach. Insomma, questo talentuosissimo esterno destro d’attacco capace di ricamare con entrambi i piedi è alle prese con la difficoltosa gestione della fama e di quella ingombrante etichetta di “miglior 19enne del mondo”. Contro l’Inter tuttavia la stellina della Nazionale inglese – già 3 gol e 5 assist quest’anno – sarà regolarmente al suo posto per la disperazione (probabile) di Asamoah e Skriniar che dovranno fronteggiarlo.

Svenduto dal City

La traiettoria calcistica di The Rocket ha dell’incredibile: stella dell’Academy del Manchester City dopo i trascorsi con il settore giovanile del Watford, il ragazzino nato da genitori di Trinidad e Tobago reclamava spazio ai tempi del passaggio in pianta stabile in prima squadra ma Guardiola non si è sentito di fornirgli delle adeguate garanzie di impiego. Dopo il “niet” del tecnico catalano il giocatore di comune accordo con il suo entourage ha deciso così di partire con destinazione Dortmund; temendo di perderlo a parametro zero, il City la ha ceduto al club tedesco per poco meno di 8 milioni.

Borussia Dortmund: Jadon Sancho, Lucien Favre, Marco ReusGetty Images

Oggi il suo valore di mercato (fonte: Cies) oscilla tra i 150 e i 200 milioni di euro... E a Manchester, sponda Sky Blue, si mangiano le mani!