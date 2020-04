La UEFA alle federazioni: "Concludete i campionati e le coppe nazionali"

La UEFA ha incontrato le sue 55 federazioni affiliate in videoconferenza e "c'è stata una forte raccomandazione" per finire le massime divisioni nazionali e le coppe, anche se alcuni casi specifici saranno esaminati.

Le più vive raccomandazioni a concludere i campionati e le coppe nazionali

È questo il primo responso in giorni ormai decisivi per il destino del calcio europeo. La UEFA ha incontrato le sue 55 federazioni affiliate in videoconferenza e ha presentato un aggiornamento circa le opzioni esaminate dai due gruppi di lavoro creati a metà marzo. Sono stati presentati diversi scenari di calendario che coprono sia le partite delle competizioni per le nazionali che di club.

In una nota l'UEFA ha detto che nel corso dell'incontro odierno "c'è stata una forte raccomandazione" per finire le massime divisioni nazionali e le coppe, anche se alcuni casi specifici saranno esaminati una volta che saranno state sviluppate le linee guide relative alla partecipazione alle competizioni europee delle squadre di paesi i cui campionati sono stati annullati.

Si è discusso anche del finanziamento delle federazioni nazionali attraverso il programma 'Hat Trick', con la UEFA che ha ribadito il suo impegno a soddisfare i pagamenti alle federazioni affiliate come previsto. Le decisioni prese saranno comunque annunciate giovedì dopo il meeting del Comitato Esecutivo. Nelle prossime ore avremo dunque altre risposte fornite dai due gruppi di lavoro istituiti a metà marzo in seguito all'emergenza Coronavirus.

