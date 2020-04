La UEFA anticipa ai club i compensi per le Nazionali. Agnelli: "Mossa necessaria per tutela club"

Il presidente dell'ECA saluta con favore la decisione della UEFA che stanzierà 70 milioni in favore dei club, come anticipo, per il compenso di aver 'ceduto' i propri giocatori per le partite delle qualificazioni agli Europei. Altri 200 milioni verranno messi in circolo dopo Euro 2021.

Ancora nessuna decisione ufficiale per la UEFA, che vuole attendere di conoscere meglio la situazione per fissare le date di fine Champions League ed Europa League. Intanto, il massimo organismo europeo ha deciso di stanziare 70 milioni (totali) in anticipo per i club che hanno fornito i giocatori per le partite di qualificazione all’Europeo, più altri 200 milioni che arriveranno dopo l'Europeo 2021. A trarne beneficio saranno ben 676 squadre di tutte le 55 federazioni affiliate della UEFA che potranno quindi sistemare un po' i bilanci grazie a questa entrata extra.

Ceferin spiega il perché

Champions League UEFA, ecco le decisioni: finire i campionati anche con altre formule. Per le coppe, 2 ipotesi DA 2 ORE

I club europei sono parte integrante del successo delle competizioni delle nostre squadre nazionali. Di conseguenza, una parte dei ricavi delle competizioni delle nostre squadre nazionali viene distribuita a chi ha rilasciato giocatori per le partite. In questi tempi difficili per molte società, in particolare con il loro flusso di cassa, era nostro dovere assicurarci che gli stessi club ricevessero questi pagamenti il più rapidamente possibile

È arrivato poi il commento del presidente dell'ECA Andrea Agnelli che si è detto molto soddisfatto dell'iniziativa presa dalla UEFA a sostegno dei club

Tutto ciò rappresenta un'iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club ed è il risultato del lavoro congiunto della ECA con la UEFA per la protezione dei club in questo momento di minaccia esistenziale. Mentre la salute pubblica rimane la nostra principale preoccupazione, garantire un sostegno finanziario, legale e normativo prima di far ripartire il calcio in Europa, una volta che ci sarà la sicurezza per farlo, è di fondamentale importanza per l'ECA e i suoi membri

Play Icon WATCH 1955-2020: qual è il Paese che ha segnato di più in Champions League? 00:03:07

Champions League UEFA, quando si riparte? Cosa aspettarsi dalla riunione del Comitato Esecutivo: tra date e ipotesi DA 21 ORE