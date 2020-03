Mentre il Coronavirus continua a dilagare nel vecchio continente, la UEFA non ha alcuna intenzione di arrendersi: le Coppe vanno assegnate sul campo. Come riporta il Corriere dello Sport, l'idea è quindi finire ben oltre il 30 giugno: la FIFA, a questo proposito, sta lavorando al nulla osta per allungare tutti i contratti dei giocatori.

Insomma, si sta studiando il modo per garantire il calcio d'estate, quello che di solito mostra tournée e amichevoli internazionali: questa volta in palio ci sarebbero i trofei veri. Mercoledì primo aprile è prevista una riunione, indetta dal presidente UEFA Ceferin, tra tutte le alte sfere. Non essendoci ancora stato il picco del contagio, non verrà svelata una data ma la UEFA illustrerà alcuni scenari.

Video - L'Atletico Madrid dice "grazie" a chi lotta contro il Coronavirus: applausi dal Wanda Metropolitano 00:56

Azzerate le possibilità di riprendere dopo Pasqua - l'ottimismo ormai è stato ragionevolmente accantonato - restano tre scenari: il migliore prevede la ripartenza a metà maggio (16-17), il secondo di buon senso tra fine magggio (31) e inizio giugno (3), il terzo con il via entro la fine di giugno. L'ultima è la carta della disperazione, dal momento che si dovrebbero tagliare alcune partite e arrivare magari a una final four. Insomma, cambierebbe il format delle Coppe che abbiamo sempre conosciuto.

Si finirebbe così a giocare a cavallo di Ferragosto, ma comunque sarebbe garantita l'assegnazione sul campo dei campionati nazionali, anche a rischio di comprimere la stagione successiva. Anche il pubblico dovrà abituarsi gradualmente a una ripresa faticosa: una prima parte di partite a porte chiuse e la speranza di vedere gli spalti parzialmente riempiti almeno per le finali. Resta da stabilire se verranno fatti ripartire prima i campionati nazionali e poi le Coppe o se si procederà in parallelo. Verrà fatto il possibile per non mandare all'aria la stagione. Ci sono troppi interessi in ballo e bisognerà essere flessibili: le leghe che avranno risolto prima il problema del contagio potranno ripartire. L'Italia, colpita per prima dal Coronavirus, spera quindi di essere il Paese della rinascita.