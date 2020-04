La UEFA prova ad aiutare i club: misure meno restrittive per il Fair Play finanziario

Considerando le ingenti perdite dei club causa lo stop dei campionati, a seguito della pandemia da coronavirus in tutto il mondo, la UEFA allenterà le misure restrittive dell'ormai noto Fair Play Finanziario (il meccanismo che ha portato all'esclusione dalle competizione europee del Manchester City).

Il Comitato esecutivo ha sospeso le norme sulle licenze relative alla preparazione e alla valutazione delle future dichiarazioni finanziarie dei club, esclusivamente per la partecipazione alle competizioni UEFA 2020/21

Non sarà quindi necessario per i club, che parteciparanno alle competizione europee per la stagione 2020-2021, presentare il bilancio all'esame della situazione finanziaria. Verrà comunque fatta un'analisi relativa al calcolo del break-even del triennio, ovvero il punto di pareggio tra costi fissi e costi variabili di una società per capire i margini di ricavi e profitti di una determinata azienda. Basterà per evitare una crisi (calcistica) a livello europeo?