La UEFA smentisce tutto: nessuna scadenza al 3 agosto per le coppe europee

Il 3 agosto non sarà la deadline per la disputa delle finali di Champions League ed Europa League per il 2019/20. La UEFA ha smentito in un comunicato diffuso da Reuters (qui il link) quelle che sarebbero state le dichiarazioni del presidente Aleksander Ceferin in un’intervista alla ZDF, anticipata da un articolo di Kicker nella giornata di sabato.

Poche ore dopo è infatti direttamente la UEFA a chiarire la posizione con questa nota:

" È stato riferito che il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, ha dichiarato alla tedesca ZDF che la Champions League dovrà terminare entro il 3 agosto. Questo non è vero. Il presidente è stato molto chiaro nel non fissare date precise per la fine della stagione. "

Nota che poi prosegue così:

" La UEFA sta attualmente analizzando tutte le opzioni per completare le stagioni nazionali ed europee con l’ECA e l’European Leagues nel gruppo di lavoro istituito il 17 marzo. La priorità principale di tutti i membri del gruppo di lavoro è preservare la salute pubblica. A seguito di ciò l’obiettivo è quello di trovare soluzioni sul calendario per completare tutte le competizioni. Attualmente, sono al vaglio opzioni per giocare partite a luglio e ad agosto, se necessario, a seconda delle date di ripresa e dell’autorizzazione delle autorità nazionali. "