La potenza di Lukaku, la precisione di Lautaro. La generosità del belga, il cinismo dell’argentino. I due eroi di Praga sono opposti che si attraggono, si completano a vicenda, uno dipende dall’altro. Non ci sarebbe Lukaku se non ci fosse Lautaro, non a questi livelli, non con questi numeri. Lo Yin e lo Yang nerazzurri stanno dominando le classifiche europee, mettendo alle loro spalle quasi tutto il Gotha del calcio: il bottino di 22 gol (11 a testa) accumulato tra campionato e Champions è battuto solo dai 36 sigilli del tandem bavarese Lewandowski-Gnabry.

Squadra Gol totali Lewandowski-Gnabry Bayern Monaco 36 Lukaku-Lautaro Inter 22 Messi-Suarez Barcellona 20 Dembele-Depay Lione 21 Immobile-Correa Lazio 20

Una crescita esponenziale quanto inaspettata. Già perchè la Lu-La, un po’ come l’HD juventina, è nata quasi per caso. Bisogna tornare ad agosto per comprendere le imprevedibili dinamiche che hanno portato alla genesi della coppia da sballo dell’Inter. Conte, infatti, appena approdato alla corte di Zhang, aveva in mente il terminale offensivo pesante Dzeko-Lukaku. Coppia di fisico e centimetri per dominare in area di rigore avversaria. Sulla carta, un tandem d’assalto. Sembrava ormai fatta, ma 5 milioni di distanza nella trattativa con la Roma hanno fatto sfumare l’affare. Marotta si è allora buttato su Alexis Sanchez, tecnicamente complementare al belga, come visto durante la scorsa stagione al Manchester United. Il cileno a metà ottobre si è infortunato in Nazionale contro la Colombia e l’ex c.t., che non ha mai considerato il Toro Martinez nell’undici iniziale ma semmai un’alternativa, è stato “costretto” a schierarlo al fianco del belga. Il caso, dunque, è stata la scintilla che ha fatto scattare l’intesa. Il resto l’ha fatto il duro lavoro e il sacrificio negli allenamenti e la fiducia di Conte. Così come è successo alla Continassa tra il Pipita e la Joya: con le valigie in mano ad agosto e ora protagonisti indiscussi in casa Juve, dopo aver approfittato dell'autunno deludente di Sua Maestà CR7, dell'infortunio di Douglas Costa e dell'allontanamento di Mandzukic.

" Lukaku e Lautaro sono cresciuti, all’inizio non erano così, ma possono migliorare. Questi due ragazzi non sono dei prodotti finiti. Romelu è arrivato a 26 anni con le sue forze, è un diamante grezzo. Lautaro ne ha 22 anni, sta lavorando e dopo quattro mesi si può vedere la differenza di calciatori che ora sono più calati nell’idea, più forti, capiscono determinate situazioni (Antonio Conte nel post di Slavia Praga-Inter) "

All’Eden Arena è avvenuta la consacrazione all’insegna del paradosso. La verticalità ha trionfato sulle linee orizzontali, Lukaku ha vestito i panni del rifinitore più che del realizzatore. I due assist a Lautaro sono poesia in movimento: il primo dopo le sportellate alla difesa ceca, il secondo con l’invenzione dell’esterno mancino a rientrare. A completare la serata da sogno il dato forse più controcorrente rispetto al pensiero collettivo sulla posizione in campo del belga: 8 dei 13 passaggi completati da Romelu sono finiti sui piedi del Toro, alla faccia di chi considera l’ex United un centroboa poco mobile e fuori dal gioco.

Con la doppietta di Praga l’argentino raggiunge leggende nerazzurre come Samuel Eto’o, Christian Vieri e Hernán Crespo per aver segnato in quattro match consecutivi di Champions League. Gli ultimi due nel 2002-03 hanno realizzato insieme la bellezza di 43 gol con la maglia dell'Inter, il primo nell’anno del Triplete ne ha messi insieme 46 con Milito. Se il buongiorno si vede dal mattino...