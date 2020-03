Le 5 veritá che ci ha lasciato Valencia-Atalanta 3-4: Ilicic top player, la Dea deve crederci

1) Ilicic è un top player, giocatore di livello internazionale

La stagione 2019/20 è stata quella della consacrazione definitiva. Josip Ilicic, tra andata e ritorno contro il Valencia, ha deliziato, incantato, ammaliato. Migliore in campo a San Siro, migliore in campo al Mestalla. Il poker in terra spagnola lo consegna alla storia della Champions League e lui, a 32 anni, sembra davvero vivere il momento migliore della carriera. Un mancino educato e spietato, un modo di danzare sul pallone che ricorda quello di Zinedine Zidane. La stella di questa Dea, il giocatore di livello superore che Gasperini ha trasformato in top player.

Josip IlicicGetty Images

2) Atalanta no limits: si può sognare ancora

Facendo sempre i conti con l'incubo coronavirus, che al momento non é ancora scongiurata, l'Atalanta si presenta ai quarti di finale con la sfacciataggine giusta. Quel misto di entusiasmo e incoscienza tipica delle squadre che non hanno alcune intenzione di fermarsi. Per certi versi e con le dovute proporzioni, ricorda un po' l'Ajax 2018/19. In ogni caso sognare la semifinale non è proibitivo. Nessuno parte favorito nettamente contro questa Dea. La mentalitá offensiva ed europea puó fare la differenza. Avanti, sognando ad occhi aperti.

Ilicic - Valencia-Atalanta - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

3) Bergamo orgogliosa, la dedica tocca il cuore

Sarebbe stato bello vedere 20 mila bergamaschi scatenati ad Orio, pronti ad accogliere l'Atalanta in trionfo e a far festa fino a notte fonda per un'impresa epica. E invece in questo momento Bergamo festeggia in casa, tra bandiere esposte e chat di gruppo. La foto della squadra alla fine, con il messaggio "Non si molla mai" e la dedica alla cittá, ha toccato il cuore di molti. Il calcio in questi casi puó unire ancora di piú. E, sperando nell'incolumitá dei giocatori, ha regalato due ore di passione, distrazione e buon umore a tutti i cittadini bergamaschi.

4) Valencia modesto e con dei problemi evidenti dietro

Tanti infortunati, alcuni alibi, ma anche una impressionante disorganizzazione difensiva. Il Valencia ha affrontato questo doppio confronto nel peggiore dei modi. Commettendo errori gravi, che a questi livelli presentano sempre il conto. Se all'Atalanta regali spazio in ripartenza, viene punito nell'80% dei casi. Male gli spagnoli, con alcuni difensori impresentabili in un ottavo di Champions (Diakhaby su tutti) e diverse lacune tattiche determinanti. Otto gol subiti tra andata e ritorno sono davvero difficili da giustificare.

5) Ferran Torres Garcia: il nome da segnare

Classe 2000, attaccante, ala o anche trequartista, piede destro. Giocatore davvero interessante questo Torres, che oltre a un gol e a un assist, é sembrato essere uno dei pochi giocatori di questo Valencia di alto livello. In Spagna lo considerano da tempo un prospetto dal futuro assicurato. Considerata l'etá, apprezzandone l'estro e vedendone i possibili miglioramenti, non si puó che essere d'accordo. Prendere nota.