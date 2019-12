Le 5 verità di Inter-Barcellona 1-2: rosa nerazzurra inadeguata per la Champions League

Inter, la rosa non è all'altezza della Champions League

Prima o poi i nodi vengono al pettine. Si può cercare di forgiare il carattere di una squadra per usarlo come paracadute, si può ottenere il massimo anche dalle cosiddette seconde linee per fare di necessità virtù, ma nemmeno un grande motivatore come Antonio Conte è attrezzato per i miracoli. L’Inter a Barcellona, pur perdendo, ha giocato forse la sua miglior partita nel girone, ma a centrocampo c’erano Sensi e Barella. Una mediana composta da D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero e Biraghi non è all’altezza né delle riserve blaugrana né della Champions League in generale. La rosa è stata migliorata la scorsa estate, ma non era attrezzata per arrivare in fondo sia in campionato che nell’Europa che conta e non è certo una scoperta fatta martedì 10 dicembre. Gli infortuni hanno inchiodato un’Inter corta che ha perso la partita a centrocampo ed è lì che gli uomini mercato dovranno intervenire a gennaio.

Matias Vecino durante Inter-Barcellona - Champions League 2019-2020Getty Images

Conte, continua la maledizione nell'Europa che conta

Antonio Conte si conferma un tecnico da campionato ma non ancora da Champions League. In passato l’allenatore pugliese ha preso in mano realtà che solo negli anni sono diventate corazzate e la storia si ripete. Questo è successo soprattutto grazie a lui che sembra un tecnico nato per ricostruire e portare le proprie squadre al massimo attraverso la continuità delle mura domestiche per poi lasciare ad altri le luci della ribalta internazionale, una volta esaurito il proprio compito. In mezzo c’è stata anche una buona dose di sfortuna: con la Juventus uscì ai quarti per mano del Bayern Monaco futuro campione di tutto nel 2013, poi la neve di Istanbul chiuse la strada ai gironi prima di una finale d’Europa League solo sfiorata (in semifinale fu il Benfica a strappare il pass per Torino nel 2014). Con il Chelsea un ko agli ottavi contro il Barcellona e con l’Inter un altro stop ai gironi. Insomma, la Champions non sorride a Conte che, però, nel frattempo ha vinto quattro campionati su cinque e nel sesto è in testa...

Inter, ora testa al campionato

Ripartendo da qui, l’Inter ha ora il dovere di provare a vincere lo Scudetto. Ci saranno anche la Coppa Italia e un’Europa League comunque da onorare ma l’obiettivo reale è contendere alla Juventus il titolo fino a maggio. Sarà questo, con qualche aggiustatina nel mercato di gennaio, il focus anche perché rispetto a dodici mesi fa i nerazzurri possono dire di essere usciti in maniera ben diversa dall’Europa che conta. Con Spalletti si materializzò un suicidio non riuscendo a battere il PSV già eliminato, speculando sul risultato di Barcellona-Tottenham. Questa volta il girone si era messo male, ma l’Inter è cresciuta nel suo percorso. Non è stata sufficientemente matura per passare lo step e guadagnare i soldi degli ottavi di finale – la partita in casa con lo Slavia Praga, la rimonta subita a Dortmund e le occasioni fallite contro il Barcellona sono stati gli snodi negativi del girone – ma la mentalità è cambiata. L’anno scorso la retrocessione in Europa League lasciò le macerie negli ultimi faticosi mesi di gestione Spalletti, in questa circostanza il ko deve diventare una tappa nel percorso di crescita.

Lautaro Martinez - Inter-Barcellona - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Lautaro Martinez ha un potenziale devastante

Osservato speciale anche dal Barcellona, che continua a seguirlo nella speranza di poterlo strappare all’Inter, Lautaro Martinez ha disputato un’altra partita di livello altissimo. Una prestazione magistrale e uno strapotere fisico che hanno impressionato anche dal vivo. El Toro ha una capacità di fare reparto da solo fuori dal comune: il lavoro sul gol di Lukaku, tenendo impegnata tutta la linea di difesa avversaria, con una sponda perfetta è l’ennesima dimostrazione. L’argentino ha conquistato falli, ha liberato il compagno e si è autolanciato palla al piede sfiorando il gol da antologia. Lautaro, così come all’andata, conferma di saper brillare quando conta, quando il livello si alza. I margini di miglioramento sono ancora ampi per un giocatore che continua a migliorare e di cui l’Inter non può privarsi. 110 milioni di euro? Bazzecole per uno come lui.

Ansu Fati, Alena, Carles Perez: la cantera del Barcellona è una garanzia

Si era parlato tanto dell’assenza di Messi e dell'arrivo del Barcellona B alla vigilia. La realtà, però, è che i giovani della cantera catalana possono tranquillamente imporsi in qualsiasi stadio. Ansu Fati è diventato il più giovane marcatore nella storia della Champions League, segnando contro l'Inter a 17 anni e 40 giorni; Carles Perez, autore del primo gol, ha 21 anni e Carles Aleñá, anche lui classe 1998, ha portato a scuola Brozovic, Vecino e compagnia. La tecnica individuale conta ancora qualcosa nel calcio così come saper giocare a memoria, forti di una filosofia inculcata fin dai Giovanissimi.