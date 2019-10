1) La Juventus non incanta, ma è solida

Non è un caso che, in queste prime settimane della stagione, continui a tener banco il paragone tra la Juventus di Massimiliano Allegri e quella di Maurizio Sarri. O meglio: quella che è ancora un po' di Allegri e non è ancora completamente di Sarri, come ammesso senza problemi dal nuovo allenatore. Una squadra che non incanta gli esteti, e che nel primo tempo di ieri sera si è limitata al minimo indispensabile, ma che sa gestire il gioco e il campo in maniera matura e solida. Concedendo pochissimo (un pallonetto alto di Paulinho e nulla più, nel caso del Bayer) e sfruttando quasi al massimo le palle gol create. Gli sbandamenti delle prime giornate di campionato sono un'eccezione: la vera Juve, reduce da 5 anni di "allegrismo", è ancora questa.

Gonzalo Higuain esulta dopo il gol - Juventus-Bayer Leverkusen - Champions League 2019Getty Images

2) Sliding doors Higuain: il Pipita vuol prendersi la Juve

Cattivo, grintoso, in forma smagliante. E decisivo ai fini del punteggio: un gol, un assist. Contro il Bayer Leverkusen si è visto il miglior Gonzalo Higuain di questo inizio di stagione. Un premio alle scelte di Sarri, che ha deciso di puntare su di lui e non su Dybala nel ruolo di partner di Cristiano Ronaldo, decentrando la posizione del portoghese pur di fargli spazio al centro del tridente. Scontata e sentita l'ovazione del pubblico bianconero al momento della sostituzione. Ripensando a quanto accaduto in estate, vien quasi da sorridere: la Juve lo aveva messo espressamente sul mercato per ragioni di bilancio, senza riuscire però nell'intento di trovare un compratore, e ora vede proprio in Higuain il centravanti ideale per affiancare Ronaldo. Manna per il Pipita, che mai ha nascosto la propria volontà di rimanere a Torino. Tu chiamale, se vuoi, sliding doors.

3) La crescita costante di de Ligt: l'ambientamento prosegue

Nuovamente solidissima la prestazione di Matthijs de Ligt, sempre più a proprio agio nella Juventus e nel calcio italiano. Tante buone chiusure e nessun errore particolarmente evidente da parte del giovanissimo olandese, che in coppia col veterano Bonucci sta dimostrando di crescere partita dopo partita. Dopo qualche settimana complicata, insomma, a Torino stanno vedendo il vero de Ligt: il talento dalla personalità debordante che, con la fascia di capitano al braccio, ha vissuto la memorabile cavalcata dell'Ajax fino alle porte della finale di Champions League. L'ambientamento torinese, accelerato dopo il gravissimo infortunio di Chiellini, prosegue nel migliore dei modi.

Una chiusura difensiva di Matthijs de Ligt, uno dei migliori in campo contro il Bayer Leverkusen, Juventus, Champions League, 2019-2020, Getty ImagesGetty Images

4) Bayer Leverkusen troppo molle: Havertz predica nel deserto

Troppo tenero, questo Bayer Leverkusen, per poter impensierire la Juventus nella tana nemica. Pasticcione in difesa, inconcludente in attacco: la formazione di Bosz ha provato a tener testa ai bianconeri, ma non ha praticamente mai impensierito Szczesny. Le qualità dei singoli ci sono, ma manca la capacità di tradurle concretamente sul campo contro un avversario più forte. Merito della difesa bianconera, certo, ma anche demerito dei tedeschi. Il simbolo, in questo senso, è il gioiellino Kai Havertz, di cui tanto si sta parlando anche in questi giorni: ha un sinistro delicato, sa creare le giuste giocate, ma pare predicare nel deserto. Recuperare i 4 punti di svantaggio dal primo posto non sarà un'impresa semplice.

5) Juve e Atletico al primo posto: è un girone già scritto?

Complice lo scontro diretto andato in scena al Wanda Metropolitano, la prima giornata aveva proposto in vetta la sorpresa Lokomotiv Mosca. Dopo 90 minuti, però, tutto è già stato sistemato: al primo posto ci sono ora Juventus e Atletico Madrid, con i russi a inseguire e il Bayer Leverkusen in pesante ritardo. Una graduatoria parziale che ha tutto per diventare finale, almeno per quanto riguarda le prime due posizioni: scontato, insomma, pensare che ad approdare alla prossima fase senza troppi sussulti possano essere la formazione di Sarri e quella di Simeone. A conferma che, ormai, in Champions League la vera battaglia inizia dagli ottavi di finale.