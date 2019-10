Le 5 verità di Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1: Dybala uomo Champions, Cuadrado arma in più

1. Da uomo mercato a uomo Champions: che Dybala!

Sul finire dell'estate il suo addio alla Juventus era dato per certo: prima con destinazione Manchester United, poi Tottenham, si aspettava solo che tutti gli incastri di mercato si mettessero ognuno al proprio posto. Invece no, Dybala è rimasto e si è ripreso la Juve a suon di prestazioni e gol pesantissimi. Prima la gemma contro l'Inter, poi la fondamentale doppietta alla Lokomotiv Mosca che vale una grossa fetta di qualificazione agli ottavi di finale: due reti molto diverse tra loro, arrivate nel momento più caldo della partita. Il conto della Joya in Champions League sale a 13 reti: solo Inzaghi, Platini, Trezeguet e Del Piero hanno fatto meglio in maglia bianconera. Niente male per un giocatore che, solo pochi mesi fa, era considerato da tanti un esubero di lusso.

2. Chiellini, un'assenza che pesa

Forse è come scoprire l'acqua calda, ma dopo 2 mesi possiamo dirlo: l'assenza di Giorgio Chiellini pesa, eccome se pesa. La partita contro la Lokomotiv Mosca ha confermato che la Juventus tende a subire gol in maniera strana: prima l'uscita a vuoto di de Ligt che manca l'impatto di testa con il pallone, poi l'atteggiamento troppo passivo di Bonucci che si fa saltare da Miranchuk in maniera scolastica. Ci ha pensato Dybala a rimettere le cose a posto, ma resta il fatto che in fase di marcatura la coppia Bonucci-de Ligt non appare insormontabile: e contro avversari più forti dei russi questa fragilità difensiva potrebbe rappresentare un problema di non poco conto.

Bonucci lotta con Krychowiak - Juventus-Lokomotiv Mosca Champions League 2019-20Getty Images

3. È una Juventus che non sbaglia, ma quanta sofferenza!

Per la terza volta di fila tra campionato e Champions League la Juventus vince 2-1, un risultato con cui ha già vinto 5 partite in questo primo scorcio di stagione. Non solo: dei 9 successi ottenuti finora, solo 2 hanno visto i bianconeri imporsi con più di una rete di scarto (2-0 sulla Spal e 3-0 sul Bayer Leverkusen). La Juventus di Sarri, in ogni caso ancora imbattuta, è quindi una squadra che fa fatica a chiudere le partite nonostante l'enorme mole di gioco creata: un problema già evidenziato dallo stesso tecnico che dovrà essere bravo a trovare le giuste contromisure. Il tempo è dalla sua parte.

4. La qualificazione agli ottavi di finale è vicina

Se la qualità del gioco non ha ancora raggiunto livelli eccelsi, classifica alla mano il bicchiere è mezzo pieno. Dopo 3 giornate la Juventus comanda il Girone D di Champions a quota 7 punti in compagnia dell'Atletico Madrid: sarà sufficiente vincere il prossimo 6 novembre a Mosca sul campo della Lokomotiv per conquistare matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale. Raggiungere l'obiettivo minimo con così largo anticipo potrebbe rivelarsi molto prezioso in ottica campionato dove l'Inter di Conte non appare intenzionata a mollare.

Dybala - Juventus-Lokomotiv Mosca - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

5. Cuadrado terzino, un'arma letale

Contro la Lokomotiv Mosca il colombiano sfodera una partita da incorniciare. Interpreta il ruolo di terzino destro come piace a Sarri, ovvero rimanendo alto per larghi tratti del match, puntando l'uomo e conquistando spesso il fondo. È vero che davanti aveva un avversario (Idowu) non insormontabile, ma questo non toglie nulla alla qualità della sua prova e alla sua abnegazione. Contro squadre così chiuse come la Lokomotiv, Cuadrado rappresenta una fondamentale arma in più a disposizione della Juventus per allargare le maglie difensive.