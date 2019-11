Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6 - Salvato dalla traversa di Orsic nell'unica, vera occasione da gol creata dai croati. Per il resto, ordinaria amministrazione.

Rafael TOLOI 6 - Orsic gravita nella sua zona e non è semplice contenerlo. Rimedia un giallo evitabile che gli impedirà di partecipare alla decisiva sfida di Donetsk.

Simon KJAER 6,5 - In campo un po' a sorpresa, comanda bene la difesa di Gasperini. Assieme a Palomino tiene a bada il pericolo Petkovic, impedendogli di ricevere palloni giocabili.

José Luis PALOMINO 7 - Un paio di errorini in disimpegno, ma nell'uno contro uno è pressoché imbattibile. Sia sui palloni bassi che, soprattutto, su quelli alti. Un gigante.

Hans HATEBOER 6 - Come di consueto percorre mille e mille volte la propria fascia di competenza. Poco preciso però, e pure sfortunato, nei pressi della porta (dal 65' Timothy CASTAGNE 6 - Entra quasi in contemporanea con Ilicic, approfittando della presenza nella sua zona dello sloveno per scambi e sovrapposizioni)

Marten DE ROON 7 - Corre, si spende per i compagni, protegge la difesa, partecipa all'azione. Si vede poco, si sente tantissimo. Manda pure in porta Gomez, che manca il 3-0.

Remo FREULER 7 - Organizza con diligenza la manovra, spingendosi spesso piuttosto avanti. E pure in fase difensiva si fa sentire eccome.

Robin GOSENS 7 - Come al solito svolge in maniera diligente il proprio compito sulla fascia sinistra. Splendido il sinistro al volo che si infrange contro la traversa nell'azione del rigore.

Marko PASALIC 6,5 - Bene anche lui. In molte delle azioni offensive dell'Atalanta c'è il suo zampino. Spreca però, e per ben due volte, un doppio assist al bacio di Gomez.

Alejandro GOMEZ 8 - Maestoso. Non ci sono parole per descrivere la prestazione del Papu. Ogni palla toccata è un potenziale pericolo. Tra un tunnel e l'altro, realizza il capolavoro del definitivo raddoppio. Una delle migliori serate della sua carriera (dal 91' Ruslan MALINOVSKIY s.v.)

Luis MURIEL 7 - Gasperini sceglie lui e non Ilicic e ha ragione. Bravissimo nel giocare di concerto con la squadra, nel tener sul palloni, nello spaventare da solo i centrali della Dinamo. E, ovviamente, freddissimo dal dischetto (dal 61' Josip ILICIC 7 - Che impatto! Entra al momento giusto, "finendo" la difesa della Dinamo tra finte e scambi. Sfortunato quando colpisce il palo)

All. Gian Piero GASPERINI 7,5 - La scelta di Muriel, veloce e potente contro i non irresistibili centrali croati, funziona. Il gioco è il solito: coraggioso e divertente. E per i croati non c'è scampo.

Muriel segna in Atalanta-DinamoGetty Images

Le pagelle della Dinamo Zagabria

Dominik LIVAKOVIC 6 - Ha poco da rimproverarsi per i due gol subiti e per la sconfitta. Anzi, nella parte finale del match evita il tris di Gomez.

Kevin THEOPHILE-CATHERINE 5 - Ha un buon lancio, ma mette in mostra troppe disattenzioni difensive. Subito ammonito, va rapidamente in bambola.

Emir DILAVER 6 - Il meno colpevole dei tre centrali di Bjelica, se non altro perché non commette sciocchezze come i due colleghi di reparto. Si fa vedere con più di una chiusura.

Dino PERIC 4,5 - Una sciagura, specialmente nel primo tempo. Si fa irretire da Gomez e Muriel e commette il fallo da rigore sul colombiano. Poi perde un altro pallone in modo suicida, venendo graziato dallo stesso Muriel. Mezzo voto in più per il salvataggio sulla linea su Hateboer.

Petar STOJANOVIC 5 - Praticamente mai in partita sulla destra, diversamente dal match di Zagabria. Nel finale si prende un giallo (dal 75' Marko GIJRA s.v.)

Dani OLMO 5 - Irresistibile all'andata, opaco questa sera. Si vede che ha qualità, ma a San Siro non riesce quasi mai a metterla in mostra.

Arijan ADEMI 5,5 - Rimane stoicamente in campo nonostante un problema fisico, ma non è serata: impossibile contrastare la manovra atalantina (dal 65' Amer GOJAK 5,5 - Combina poco, anche se nel recupero ha la palla del 2-1)

Luka IVANUSEC 5 - "Perso" in mezzo al campo, senza la possibilità di reagire. Il simbolo della sua partita è il tunnel rimediato da Gomez nell'azione del raddoppio del Papu.

Marin LEOVAC 5 - Poca roba, sia in fase di contenimento che di spinta. All'andata aveva aperto il punteggio, questa volta non si prende il proscenio.

Mislav ORSIC 6 - Gran bel giocatore, e ce n'eravamo resi conto pure all'andata. Il più pericoloso nel primo tempo: traversa. Come il resto della squadra, nella ripresa scompare.

Bruno PETKOVIC 5 - Costringe al giallo Toloi, ma è l'unico lampo vero di una partita sofferta. Legato e imbavagliato, e con pochi rifornimenti, lotta come un leone ma non punge mai.

All. Nenad BJELICA 5 - Torna a Zagabria con tanti punti interrogativi e una qualificazione in salita. La sua squadra viene sotterrata da quella di Gasperini.