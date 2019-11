Le pagelle di Atalanta-Manchester City 1-1: Gomez incanta San Siro, Cancelo pesce fuor d'acqua

--- Le pagelle dell'Atalanta ---

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Si distende su un tiro diretto nell'angolino di Mahrez. Partita di grande concentrazione, sul gol di Sterling non può nulla

Rafael TOLOI 6,5 - Grandi passi in avanti rispetto alle uscite horror alle latitudini inglesi di due settimane fa. Stende Sterling in area di rigore, ma col senno di poi fa bene

Berat DJIMSITI 7 - In enorme difficoltà quando deve arginare le folate sulla sinistra di un cliente scomodissimo come Mahrez. Si fa ammonire alla mezz'ora e da lì in poi inizia una nuova partita: granitico con l'algerino e pericolosissimo in attacco, specie sulle palle inattive. Sfiora il clamoroso 2-1 di testa su corner

José Luis PALOMINO 7 - E' ovunque, argina Jesus prima e Aguero poi, recupera mille palloni e fa da filtro a centrocampo. Serve Gomez in occasione del pareggio di Pasalic

Hans HATEBOER 6 - Corre tanto, ma prende fiducia solo nella ripresa. Mendy è un cliente scomodo

Marten DE ROON 5 - Serata da dimenticare: è lui il colpevole della sciagurata palla persa al 7' dalla quale si innesca il gol di Sterling. Perennemente in ritardo e fuori ritmo

Remo FREULER 6,5 - Partita di grande sacrificio dello svizzero che serve due palloni importanti a Ilicic (dall'84' MALINOVSKYI s.v.)

Timothy CASTAGNE 6 - Con le unghie e con i denti. Davanti ha Mahrez e De Bruyne e non sfigura: basta questo (dal 90' MURIEL s.v.)

Mario PASALIC 7,5 - La palma del man of the match se la prende il croato, il migliore dei suoi come lo era stato Malinovskyi a Manchester. La sua incornata sul cross del Papu ha valore storico: oltre ad essere il suo primo gol in Champions vale il primo punto dell'Atalanta nell'Europa che conta. Che fatica prendere sonno stanotte

Josip ILICIC 6,5 - Botte e esperienza. Lo sloveno è la prima spina nel fianco per la difesa del City, tanto è vero che il rigore (e la successiva espulsione di Bravo) nasce da un suo scatto in profondità. Gli manca solo il gol

Alejandro GOMEZ 6,5 - Interpreta benissimo il ruolo, dando una mano anche in fase di non possesso. La palla per Pasalic aveva un post-it attaccato: "Mettimi dentro"

All. Gian Piero GASPERINI 7 - "Non siamo ancora morti". Serata del riscatto per l'allenatore di Grugliasco che ferma l'idolo di una vita Guardiola. I suoi escono sul lungo e sfiorano in due/tre occasioni il clamoroso ribaltone. "Abbiamo ancora qualche possibilità di andare agli ottavi, ma sarei soddisfatto anche se arrivasse l’Europa League". L'umiltà prima di tutto

Pasalic - Atalanta-Manchester City - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

--- Le pagelle del Manchester City ---

EDERSON 6 - Nel primo tempo non c'è molto da fare tra i pali: si limita ad impostare qualche azione coi suoi piedi buoni. Esce per un problema muscolare all'intervallo. L'inizio della fine (dal 46' BRAVO 4,5 - Due uscite da "o la va o la spacca", entrambe su Ilicic: la prima in tuffo sventa il pericolo sloveno, la seconda vale l'espulsione del cileno e i guai del finale del City)

João CANCELO 5 - Oggetto del mistero della gestione Guardiola, parte con il freno a mano tirato, anche perché Castagne non molla un colpo. Nell'arrembaggio finale della Dea va in confusione e in affanno

FERNANDINHO 5,5 - Ennesima partita fuori ruolo causa emergenza difensiva di Pep. La personalità è quella giusta, ma i movimenti per forza di cose non sono perfetti. Lo dimostra il gol "da pollo" preso da Pasalic

Nicolás OTAMENDI 5,5 - Imposta l'azione come un centrocampista e amministra la difesa in maniera egregia. Questo nel primo tempo. Nella ripresa si perde un po' come tutta la retroguardia azzurra

Benjamin MENDY 6 - Quando gioca di fisico è impossibile da superare. Il duello con Ilicic è per forti di cuore e finisce pari ai punti. La dormita sul gol di Pasalic è condivisa con Fernandinho

İlkay GUNDOGAN 5 - Partita difficile per l'asso tedesco. Nella morsa di Gomez e Hateboer è costretto agli straordinari difensivi. Si vede pochissimo in fase offensiva.

Riyad MAHREZ 6,5 - La variabile impazzita dell'attacco dei Citizens, un ibrido da incubo tra i piedi di un trequartista e la velocità di un esterno. Nel finale fa finta di non capire che la sostituzione obbligata con Walker spetta a lui: se lo poteva evitare (dall'87' WALKER 6 - Entra e para il tiro di Malinovsky non irresistibile. Da apprezzare lo spirito di sacrificio nel momento di bisogno della squadra)

Kevin DE BRUYNE 6 - Solita prestazione di qualità con scatti improvvisi sul fondo e filtranti illuminanti: si spegne nella ripresa

Bernardo SILVA 6 - Metronomo del centrocampo di Pep: è uno degli autori del vantaggio del City con il passaggio filtrante per Jesus dopo aver recuperato il pallone sul disimpegno della Dea. Con lui in campo il City guadagna sempre un tempo di gioco

Raheem STERLING 7 - Cinque gol nelle ultime tre partite di Champions e uno stato di forma eccezionale. Segna l'1-0, guadagna il calcio di punizione da cui, sempre sugli sviluppi di un suo piazzato, nascerà il rigore poi sbagliato da Jesus. Strappi devastanti

Gabriel JESUS 5,5 - Svaria a destra e a sinistra, proteggendo il pallone col corpo e non dando punti di riferimento alla difesa bergamasca: il colpo di tacco per Sterling in occasione dell'1-0 è un capolavoro. Dal dischetto, invece, è inguardabile: palla fuori di almeno un metro. Sette tentativi con la maglia del City, tre errori. Sprecone (dal 74' AGUERO 5.5 - Entra quando l'inerzia della partita pende dalla parte dell'Atalanta. Dopo un minuto dal suo ingresso il City rimane in 10: tante attenuanti, ma lui ci mette pochissima voglia)

All. Pep GUARDIOLA 5 - Serata girata male dopo un rigore del potenziale 2-0 fallito. Non sono certo queste le serate che cambiano il giudizio su Pep, ma il teatrino in occasione dell'espulsione di Bravo/ingresso di Walker poteva durare 5 minuti in meno. Questione di stile