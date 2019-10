Le pagelle di Atalanta-Shakhtar Donetsk 1-2: grande Gomez, bene Duvan, male Palomino e Ilicic

===Le pagelle dell'Atalanta===

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Sicuro in uscita due volte, attento su un sinistro di Marlos. Sul gol non riesce a fermare lo spunto di Junior Moraes. Nella ripresa ferma Stepanenko.

Rafael TOLOI 6 - Bravo in chiusura e in marcatura nel primo tempo. Nel secondo tempo meno brillante, commette un paio di errori non da lui.

Andrea MASIELLO 6 - Solita esperienza, solito spirito. Non commette errori, pulisce l'area in un paio di occasioni. (Dal 68' MURIEL 6 - Entra e va subito al tiro. Prova a costruirsi lo spazio giusto)

José Luis PALOMINO 5 - Valutazione difficile. Bruciato da Moraes sul gol. La partita é da gladiatore, ma nel finale é in ritardo ancora lui. Due su due.

Hans HATEBOER 6,5 - Cross splendido per lo stacco di Zapata. A destra spinge come un dannato. Esce stremato dopo un'ora. (Dal 57' GOSENS 6 - Si mette a sinistra e spinge. Va anche al tiro. Un buon impatto)

Mario PASALIC 6 - Inizia molto bene, si inserisce, colpisce un palo. Poi cala e si prende una pausa. Attivo nel finale.

Marteen DE ROON 6,5 - In mezzo con passione. Dirige e combatte. Poi nel secondo tempo fa addirittura il terzo dietro di difesa. Encomiabile.

Timothy CASTAGNE 5,5 - Un po' timido nel primo tempo. Affonda di rado a sinistra. Poi nella ripresa viene dirottato a destra. Non migliora.

Josip ILICIC 5,5 - Parte bene, poi sbaglia il rigore, ma non si perde d'animo. Un po' troppo nervoso ad inizio ripresa. Gasp lo toglie. (Dal 57' MALINOVSKI 6 - Gioca da regista aggiunto, mostrando la sua tecnica. Una gran conclusione nel finale sfiora il palo)

Alejandro GOMEZ 7 - Prima mezz'ora da sogno. Duetta con Ilicic, trascina la Dea, calamita ogni azione offensiva. Nel secondo si abbassa e verticalizza. Finisce stanchissimo.

Duvan ZAPATA 7 - Imperioso di testa, generoso nel pressing, abile nelle sponde. Leader offensivo.

ALL. Gian Piero GASPERINI 6,5 - L'Atalanta quando attacca é sempre spettacolare. Problemi nella gestione del ritmo e qualche amnesia di troppo in fase difensiva. La beffa finale é immeritata.

===Le pagelle dello Shakhtar Donetsk===

PYATOV 6,5; BOLBAT 5,5 (Dal 92' DODO 6,5), KRYVTSOV 6, MATVIYENKO 6, ISMAILY 6; STEPANENKO 6, ALAN PATRICK 6,5 (Dal 68' SOLOMON 6,5); MARLOS 6,5 (Dal 86' KONOPLYANKA SV), KOVALENKO 5,5, TAISON 6,5; JUNIOR MORAES 6,5. ALL. CASTRO 6