Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Graziato in un paio di occasioni nel primo tempo, nel secondo fa e disfà: erroraccio prima, doppia parata su Maxi Gomez e Cheryshev poi.

Rafael TOLOI 6 - Si batte valorosamente, anche se qualche errorino, sia in disimpegno che di posizione, non manca.

Mattia CALDARA 6,5 - Chiamato in causa all'ultimo minuto per l'infortunio di Djimsiti, non trema. Dopo qualche minuto di "ambientamento", prende confidenza con campo e partita (dal 75' Duvan ZAPATA s.v.)

José Luis PALOMINO 5 - In fase puramente difensiva se la cava, non c'è che dire. Ma è troppo grave e incomprensibile il "passaggio" a Cheryshev, che ringrazia e segna.

Hans HATEBOER 7,5 - Un Frecciarossa che non fa fermate. Corre che è un piacere e, quando vede la porta, si fa ingolosire: la sua doppietta è fondamentale in vista del ritorno.

Marten DE ROON 6,5 - Importante sia quando partecipa alla costruzione che quando fa filtro. Chiude la gara in difesa dopo l'uscita di Caldara.

Remo FREULER 7 - Gran prestazione anche per lui. Finché ha birra in corpo e lucidità, prima di un fisiologico calo finale, è uno dei migliori. E si prende pure il lusso di andare a segno con uno splendido destro a giro.

Robin GOSENS 6 - Aggressivo, ma meno intraprendente rispetto ad altre occasioni. Si sovrappone praticamente sempre a Gomez, ma è poco appariscente.

Marko PASALIC 7 - Presenza costante e preziosa nella manovra offensiva dell'Atalanta. Suoi gli assist per il raddoppio di Ilicic e per il 4-0 di Hateboer. Nel finale arretra di qualche metro la propria posizione (dal 92' Adrien TAMEZE s.v.)

Alejandro GOMEZ 7 - Imprendibile. Quando porta palla è un folletto impossibile da contenere. Non segna, ma sforna l'assist per il vantaggio di Hateboer e dà vita a una grande prestazione (dall'81' Ruslan MALINOVSKYI s.v.)

Josip ILICIC 7,5 - Divino. Inventa calcio, serve cioccolatini ai compagni e realizza - col destro! - un bellissimo gol. Sta vivendo una stagione fantastica.

All. Gian Piero GASPERINI 7,5 - Paura del grande evento? Ma quando mai. L'Atalanta è la solita: organizzata, sfrontata, bella da vedere. Un piacere per gli occhi.

Hans Hateboer - Atalanta-Valencia Champions League 2019-20Getty Images

Le pagelle del Valencia

Jaume DOMENECH 5,5 - Subito protagonista con un intervento sensazionale su Pasalic. Poi crolla, mostrando qualche pecca soprattutto sul tiro del 2-0 di Ilicic.

Daniel WASS 5,5 - Si vede spuntare Gomez da tutte le parti e va presto in bambola. Prova faticosamente a reagire e, se non altro, chiude la gara in maniera dignitosa.

Mouctar DIAKHABY 5 - Le sue lunghe leve non lo aiutano. Quando l'Atalanta attacca, non riesce minimamente a fornire una protezione apprezzabile alla porta.

Eliaquim MANGALA 5 - Vedi Diakhaby. Nessun errore da matita rossa, ma tanti, tantissimi momenti in cui va in confusione.

José Luis GAYÀ 5,5 - La cosa migliore della sua partita è la scodellata che manda in porta Gonçalo Guedes. Ma è grave la dormita che consente ad Hateboer di aprire il tabellino.

Ferran TORRES 6,5 - Nel primo tempo è il più pericoloso: palo pieno. E nella ripresa è quasi immarcabile sulla destra. Assieme a Cheryshev è il migliore del Valencia.

Geoffrey KONDOGBIA 5,5 - Non malissimo, ma non può reggere il confronto con gli atalantini. Si impegna, si sforza, ma non è serata.

Dani PAREJO 5,5 - Le sue sventagliate da una parte all'altra del tempo sono spesso precise. Ha piede, ma per larghi tratti della gara arranca.

Carlos SOLER 5 - Opaco. A differenza di Ferran Torres, si vede molto poco. Perde nettamente il duello con Hateboer.

Maxi GOMEZ 4,5 - Nulla da dire sulla su impegno e volontà. Davanti alla porta, però, è un disastro completo. E l'Atalanta lo ringrazia (dal 73' Kevin GAMEIRO 6 - Dà un buon apporto nel finale, quando l'Atalanta accusa una comprensibile stanchezza)

Gonçalo GUEDES 5,5 - Ha una palla gol enorme, ma la spreca calciando a lato. Sprizza energia, ma può far poco e viene sostituito prima della fine (dal 66' Denis CHERYSHEV 6,5 - Se il Valencia può considerarsi ancora in corsa, il merito è suo. Sfiora pure la doppietta, ma Gollini gli dice di no)

All. Albert CELADES 5 - Questa sera ci capisce poco. L'Atalanta irretisce la sua squadra e lui trova le contromisure solo quando ormai è troppo tardi.