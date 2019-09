Le pagelle dell'Atletico Madrid

Jan OBLAK 6 - Subisce due reti sulle quali, onestamente, può far poco. Decisivo nell'evitare che Higuain chiuda i conti a un quarto d'ora dalla fine.

Kieran TRIPPIER 7 - Ala pura, più che terzino. Si propone, si sovrappone, crossa continuamente. Sull'1-2 salva un gol praticamente fatto di Matuidi, poi è suo il cross del pari.

Stefan SAVIC 6 - Dopo un primo tempo tutto sommato tranquillo, salta a vuoto sul centro di Alex Sandro per Matuidi. Si riscatta firmando la rete che riapre i giochi.

José Luis GIMENEZ 7 - Monumentale. Insuperabile nel gioco aereo, nella propria area e in quella avversaria, tanto da spaventare Szczesny e fornire a Savic l'assist dell'1-2.

Renan LODI 5,5 - Stantuffo inesauribile, si propone spesso e volentieri al cross. In fase di copertura, specialmente nel secondo tempo, lascia però il fianco alla Juve (dal 76' VITOLO s.v.)

KOKE 6 - Va a strappi come tutto l'Atletico, ma non molla di un centimetro ed è pericoloso da fermo.

Thomas PARTEY 6 - Grinta da vendere e pure una discreta partecipazione alla manovra offensiva dell'Atletico. Meglio nel primo tempo (dal 76' Hector HERRERA 6,5 - Decisivo: suo il tocco finale che supera Szczesny e salva l'Atletico dalla sconfitta)

SAUL 6 - Classe da vendere, piede sinistro fatato. I suoi cambi di gioco sono spesso improvvisi e precisi. Chiude da terzino sinistro dopo l'uscita di Renan Lodi.

Thomas LEMAR 5,5 - Svaria da una parte all'altra del campo, partecipando a tante azioni offensive senza mai incidere veramente. Esce anzitempo (dal 60' Angel CORREA 6 - Incendia la zona di destra dell'attacco biancorosso, dando vita a più di un'iniziativa insidiosa)

João FELIX 6,5 - Inizia in maniera vivacissima, tanto che è sua la prima palla gol, sventata da Szczesny. Poi, pian piano, rientra nei ranghi. Ma quando parte in velocità fa paura.

Diego COSTA 5 - Diversamente dal compagno d'attacco João Felix, non entra mai in partita. Viene ben contenuto da Bonucci e de Ligt e non ha mai la possibilità di pungere.

All. Diego Pablo SIMEONE 6 - Ringrazia Herrera, suo salvatore al 90'. La sensazione è che l'Atletico non trovi il modo di concretizzare una buona mole di gioco.

atletico juventusGetty Images

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 - Nessun intervento strappaapplausi, ma più di una cosa buona e utile. Alla fine, però, deve arrendersi.

DANILO 5 - A disagio nelle letture difensive. Dà troppo spazio agli esterni sinistri dell'Atletico e, nell'azione del primo gol spagnolo, viene sovrastato da Gimenez.

Leonardo BONUCCI 7 - Un muro. Chiude tutto quello che può chiudere e respinge un cross dopo l'altro. La ciliegina sulla torta è il lancio d'esterno per Higuain che apre l'azione del vantaggio. Alla fine crolla pure lui, ma senza demeritare.

Matthijs DE LIGT 6 - Meglio rispetto alle precedenti esibizioni. Non è più colpevole di altri sulle punizioni e gli angoli calciati dall'Atletico.

Alex SANDRO 6,5 - Come Danilo soffre difensivamente, concedendo troppa libertà a Trippier. Si riscatta ampiamente con lo splendido cross che manda a segno Matuidi.

Sami KHEDIRA 5,5 - Primo tempo piuttosto incolore, ripresa con maggiori spunti, ma senza arrivare alla sufficienza (dal 69' Rodrigo BENTANCUR 6 - Porta freschezza e dinamismo, ma non basta)

Miralem PJANIC 6 - Recuperato dopo i guai muscolari rimediati a Firenze, stringe i denti e offre una prestazione di discreto livello, sia in fase di costruzione che di protezione (dall'86' Aaron RAMSEY s.v.)

Blaise MATUIDI 7 - Tra i migliori già nel primo tempo, impreziosisce la propria prestazione dopo l'intervallo: segna un gol e va a tanto così dal trovare una doppietta per lui insolita.

Juan CUADRADO 7 - Lo splendido gol firmato a inizio ripresa dà ragione alla scelta di Sarri di dargli fiducia a discapito di Bernardeschi e Dybala. Non sempre fa la cosa giusta, ma punge.

Gonzalo HIGUAIN 6,5 - Ben contenuto per un tempo intero, poi è lui a servire a Cuadrado la gran palla dello 0-1. Va anche a un passo dal gol, ma Oblak gli dice di no (dall'80' Paulo DYBALA s.v.)

Cristiano RONALDO 6 - In ombra, fischiatissimo e marcato in maniera strettissima dagli avversari. Però al 94' si inventa un'azione personale che quasi regala i 3 punti alla Juve.

All. Maurizio SARRI 6,5 - Rinuncia al suo 4-3-3 "puro" disegnando una sorta di 4-4-2 che, alla fine, funziona. Solo i dettagli gli impediscono di uscire vincitore.