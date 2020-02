Le pagelle di Atletico Madrid-Liverpool 1-0: Salah deludente, Mané rischia anche il rosso

Le pagelle dell’Atlético Madrid

Jan OBLAK 6,5 - Il Liverpool non tira mai nello specchio. Lui comunque dà sicurezza all’intero reparto difensivo.

Sime VRSALJKO 6,5 - Non patisce Mané, anzi, costringe al cambio Klopp che deve togliere il senegalese per non farlo espellere nei continui duelli con il serbo.

Stefan SAVIC 7 - Prende tutte le palle aeree. Bravo a leggere in anticipo la giocata.

Augusto FELIPE 6,5 - Dà una grande mano al compagno di reparto. Non perde nessun duello fisico.

Renan LODI 7 - Che determinazione sulla fascia sinistra. Sono diversi i suoi cross pericolosi, ma difende con ardore su Salah e Alexander-Arnold.

Jorge KOKE 6,5 - È il cervello del centrocampo. Detta i ritmi ed è presente in tutte le zone di campo.

Thomas TEYE PARTEY 7 - A centrocampo vince una grande battaglia, è lì che inizia la vittoria dell’Atlético. Ritarda le ripartenze del Liverpool ed aiuta ad impostare l’azione.

Ñíguez SAÚL 7 - Alla prima occasione lui timbra il cartellino. Gli inserimenti sono il suo forte e regala il primo round ai colchoneros.

Saúl Atlético LiverpoolGetty Images

Thomas LEMAR 5 - Fallisce una ghiotta occasione per rendersi protagonista. Simeone lo sostituisce già dopo i primi 45 minuti. (dal 46’ Marcos LLORENTE 5,5 - Entra per sistemare qualcosa a centrocampo, ma non è efficace. Inadatto a certi ritmi).

Álvaro MORATA 6 - Si rende pericoloso nell’area avversaria, ma manca una clamorosa occasione per realizzare il gol del 2-0 che avrebbe reso tutto più ‘semplice’ nella gara di ritorno. (dal 70’ Pérez VITOLO 6 - Fa il suo facendo salire la squadra).

Ángel CORREA 6,5 - Mette in difficoltà i due centrali avversari con la sua corsa. È bravo a dar fastidio anche ai portatori di palla del Liverpool. (dal 77’ Diego COSTA 6 - Entra per i minuti finali, ma fa perdere tempo e guadagna secondi preziosi).

All. Diego SIMEONE 7 - Disegna perfettamente la partita. Segnare subito il gol del vantaggio e poi difendere, difendere e difendere. E l’Atlético lo fa con ordine, senza andare in affanno. Vien da dire anche “peccato”, la sua squadra avrebbe potuto segnare anche più di un solo gol.

Le pagelle del Liverpool

Becker ALISSON 6 - Non può nulla sul gol di Saúl, ma è decisivo in altre due situazioni a salvare il risultato.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 5 - Non si vede il solito Alexander-Arnold sulla fascia. Qualche cross sbagliato e assente in fase difensiva. Perde la sfida con Renan Lodi.

Joe GOMEZ 5 - È più utile in fase offensiva che in fase difensiva, dove è troppo spesso in ritardo.

Virgil VAN DIJK 5,5 - Non è preciso come al solito, anzi. Regala troppe seconde palle agli avversari, che creano così nuove chance. Un po’ sottotono.

Andrew ROBERTSON 5,5 - Non si fa vedere sulla fascia sinistra. Vrsaljko chiude ogni spazio.

Jordan HENDERSON 5,5 - Muove la palla con lentezza. Non riesce a cambiare il ritmo a centrocampo. (dall’80’ James MILNER sv - Combina poco nel finale).

Tavares FABINHO 5 - Si avventura in qualche giocata di troppo e lascia spazi aperti ai contropiedi dell’Atlético.

Georginio WIJNALDUM 5,5 - Anche lui fa una figura non positiva a centrocampo. È troppo poco presente.

Salah - Atlético Madrid-Liverpool - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Mohamed SALAH 5 - Sbaglia una ghiotta chance per trovare il gol del pareggio. A parte quello, si muove poco e viene sempre annullato dalla difesa della casa. (dal 72’ Alex OXLADE-CHAMBERLAIN 5,5 - Subito un cross interessante per Henderson poi sparisce).

Roberto FIRMINO 6 - Uno dei meno negativi nel Liverpool. Cerca sempre la giocata, ma sembra predicare nel derserto.

Sadio MANÉ 5 - Poco attivo nella metà campo avversaria. Braccia larghe su Vrsaljko: prima prende il giallo, poi rischia il rosso e Klopp lo deve sostituire all’intervallo. (dal 46’ Divock ORIGI 5 - Entra e si stabilisce subito sulla fascia sinistra. Lì rimane senza rendersi pericoloso).

All. Jürgen KLOPP 5,5 - Il piano partita finisce al 4’, quando segna Saúl. Andare subito sotto 1-0 al Wanda Metropolitano cambia tutto e il suo Liverpool non è mai pericoloso. La sostituzione di Mané aggrava la situazione, con i Reds che non riescono mai a trovare spazi. Approccio pessimo, condizione fisica in ritardo dopo la pausa di 14 giorni e il primo round finisce all’Atlético. Il Liverpool riuscirà a rimontare al ritorno?