Le pagelle di Barcellona-Inter 2-1: finalmente Lautaro, Vidal e Suarez spietati

Le pagelle del Barcellona

Marc-André TER STEGEN 6,5 - Si esalta su Lautaro Martinez e tiene in vita il Barcellona nel momento più difficile, sullo 0-1. Uscita un po’ incerta nel finale, ma non paga dazio.

SERGI ROBERTO 6 - Affonda sulla destra con piglio, ricorre al fallo quando è necessario.

Gerard PIQUE’ 5,5 - Rischia moltissimo con un’entrata punita con il giallo su Barella, falciato senza complimenti. Poi prende le misure agli attaccanti, ma è in costante apnea.

Clement LENGLET 5 – Bruciato da Lautaro Martinez in avvio, si fa spesso sorprendere fermo e impacciato. Non marca come dovrebbe e viene graziato a inizio secondo tempo dall’arbitro che non lo ammonisce.

Nelson SEMEDO 6 – Si presenta con una palla mal calibrata in profondità, poi cresce e salva un gol quasi fatto deviando il tiro di Barella.

Frenkie DE JONG 6 - Perdonato dall’arbitro per un fallo da ammonizione su Brozovic, protesta e fa sentire i muscoli nel traffico. Scorbutico. Meglio il secondo tempo del primo, quando Valverde gli cambia posizione.

Sergio BUSQUETS 5,5 - Ha un’ottima chance dal limite ma spara a salve. Quando esce la partita del Barcellona cambia in meglio (dal 53’ Arturo VIDAL 7,5 – Disegna un grande assist per Suarez e diventa una scheggia impazzita per l’Inter. Cambio azzeccato da Valverde. Ispirato).

ARTHUR 6 – L’unico pericoloso nel primo tempo per i blaugrana. Prova una serpentina anche nella ripresa, dovrebbe osare di più perché è abile negli inserimenti senza palla. Rischia un fallo da rigore su Sensi.

Lionel MESSI 6,5 – Anche da fermo incanta. Si presenta con un tiro morbido, ma fa partire l’azione del pareggio e sul secondo gol accende la luce come sa. Riecco la Pulce, che era in dubbio fino all’ultimo.

Luis SUAREZ 7,5 – Sembra una serata no. Invece, segna un gran gol al volo e poi si regala una doppietta da bomber di razza. Killer.

Antoine GRIEZMANN 5,5 - Ammonito dopo 8 minuti per un fallo da dietro su Barella. Un colpo di testa alto sopra la traversa è uno dei rari squilli del francese (dal 66’ Ousmane DEMBELE’ 6 – Entra e sfiora la traversa. Partecipa alla festa da attore non protagonista).

All. Ernesto VALVERDE 6 – Cambia la posizione di de Jong e azzecca la mossa Vidal ponendo rimedio a un pessimo primo tempo. Tre punti pesanti.

Stefano Sensi palla al piede - Barcellona-Inter Champions League 2019-20Getty Images

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 – Ordinaria amministrazione per il capitano dell’Inter, incolpevole sui due gol subiti.

Diego GODIN 5,5 – Tagliato fuori da Suarez in occasione del 2-1, un errore che costa davvero caro.

Stefan DE VRIJ 6 – Sempre preciso, perde un po’ di brillantezza negli ultimi minuti.

Milan SKRINIAR 6 – Paga come i compagni di reparto un prezzo troppo alto nel finale.

Antonio CANDREVA 6 – Si accentra e lancia Lautaro Martinez, non sempre è lucido al cross ma ne disegna uno comodo per il Toro. Si rammarica per un gol giustamente annullato. Sbaglia un appoggio nella ripresa, cala e per questo viene sostituito (dal 71’ Danilo D’AMBROSIO 5,5 – Impatto un po’ timido nel momento di non ritorno del match).

Nicolò BARELLA 7 - Ammonito dopo 5 minuti, spazza senza fronzoli sacrificandosi anche in difesa. Sfiora il gol con il piattone e ciò che sorprende è la sua personalità ad altissimi livelli. Dopo la rete con lo Slavia Praga un altro punto esclamativo in Champions.

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Propizia il vantaggio nerazzurro, inventa un lancio con il contagiri per Candreva e impressiona. Nel secondo tempo, però, la benzina si esaurisce. La media è tra l’8 della prima frazione e il 5 della seconda.

Stefano SENSI 6,5 - Dal limite dell'area ha una chance ghiotta ed è il solito trottolino che cuce centrocampo e attacco. Un’altra prova di forza e classe (dal 79’ Matteo POLITANO s.v.).

Kwadwo ASAMOAH 5,5 - Saltato da Messi nell’azione del 2-1. Prestazione altalenante nelle due fasi per l’ex Juve.

LAUTARO MARTINEZ 7,5 - Si sblocca proprio al Camp Nou, poi di testa sfiora il raddoppio ma trova un super ter Stegen. Sempre nel vivo, dialoga alla perfezione con i compagni. Lottatore su tutto il fronte offensivo, ottima l’intesa con Sanchez. Lau-Toro.

Alexis SANCHEZ 6,5 – L’ex della sfida di testa angola troppo, ma cerca e trova il compagno di reparto Lautaro, creando spazi in un attacco leggero che funziona. Ammonito da Skomina dopo l’uscita dal campo, seduto in panchina (dal 66’ Roberto GAGLIARDINI 5,5 – La fase di contenimento non funziona nella parte conclusiva. Risucchiato da Vidal e compagni).

Antonio Conte in Barcellona-Inter - Champions LeagueGetty Images

All. Antonio CONTE 6,5 – Imposta il match su una pressione alta. La partita comincia bene, ma il risultato non lo premia. Ora si giocherà tutto nel doppio confronto con il Borussia Dortmund. Può consolarsi con la prestazione e la personalità di una squadra nettamente più in palla rispetto alla prova scialba con lo Slavia Praga. L’attacco leggero, formato da Lautaro e Sanchez, funziona.