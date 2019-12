Le pagelle del Bayer Leverkusen

Lucas HRADECKY 6 - Non ha troppo da rimproverarsi per la sconfitta. Viene superato senza particolari colpe sia da Ronaldo che da Higuain.

Lars BENDER 5,5 - In avanti si propone poco. E dietro lascia troppo spazio a Dybala, che lo punisce servendo alla perfezione Ronaldo.

Aleksandar DRAGOVIC 5 - Viene ubriacato da Ronaldo, che lo supera in dribbling prima di calciare a lato, e perde malamente il duello con Higuain in occasione dello 0-2.

Sven BENDER 5 - Disattento in marcatura. Higuain lo grazia mancando il vantaggio dopo 11 minuti, mentre Ronaldo, lasciato liberissimo davanti alla porta, ringrazia.

Daley SINKGRAVEN 5,5 - Attacca poco e soffre le iniziative di Danilo. E pure lui ha qualche colpa sulla rete del vantaggio bianconero.

Charles ARANGUIZ 5,5 - Davanti alla difesa fa quel che può, ma non basta. Nel finale ha la palla del pareggio, ma davanti a Buffon manca la porta.

Kerem DEMIRBAY 6 - Sinistro delicato, pericoloso dalla bandierina. In mezzo al campo fa il suo in fase di possesso, senza eccellere in maniera particolare (dal 65' Julian BAUMGARTLINGER 5,5 - Non dà un grande aiuto al centrocampo tedesco)

Karim BELLARABI 6 - Va a corrente alternata, ma è uno dei più attivi tra i tedeschi. Quando punta l'uomo è sempre un pericolo. Bravissimo Buffon a respingere un suo destro nel primo tempo (dal 66' Leon BAILEY 5,5 - Fumoso ma, in fin dei conti, poco produttivo)

Kai HAVERTZ 5 - Impalpabile. Ha la palla del vantaggio a fine primo tempo, ma viene stoppato da Demiral, e in generale combina pochissimo. Rimandato.

Moussa DIABY 6 - Pimpante, si crea dal nulla l'occasione più grossa del match, colpendo il palo. Spesso prova ad andare sul fondo, ma con risultati alterni, e nella ripresa scompare.

Lucas ALARIO 5 - Ben controllato dalla coppia difensiva Rugani-Demiral, non punge praticamente mai. Serata molto complicata (dall'82' Kevin VOLLAND s.v.)

All. Peter BOSZ 5 - Non riesce a trovare il modo per far prevalere le motivazioni del Leverkusen. Pur in vacanza, la Juve gli infligge un'altra delusione.

Cristiano Ronaldo - Bayer Leverkusen-Juventus Champions League 2019-20Getty Images

Le pagelle della Juventus

Gianluigi BUFFON 6 - Deve lavorare solo in un'occasione: sul destro incrociato di Bellarabi. Una sola parata vera in 90 minuti meno ostici del previsto.

DANILO 6,5 - Con il rapidissimo Diaby non può mai permettersi di abbassare la guardia. Mantiene alta l'attenzione, tanto da proporsi pure in avanti e mandare in porta Higuain.

Merih DEMIRAL 7 - Ha voglia di sfruttare l'occasione concessagli da Sarri e si vede. Sempre attentissimo, salva Buffon e la Juve negando ad Havertz un gol quasi fatto.

Daniele RUGANI 6,5 - Bene anche lui, nonostante la disabitudine a giocare 90 minuti. Tiene alta la concentrazione e con Demiral forma un'ottima coppia.

Mattia DE SCIGLIO 6 - Piuttosto tremebondo quando viene puntato da Bellarabi e sui cross dalla parte opposta. Con un gran tunnel, però, avvia l'azione del vantaggio.

Juan CUADRADO 6 - Schierato da mezzala, gioca a bassi ritmi, senza affondare particolarmente il colpo. In serate così, può anche bastare (dal 93' Simone MURATORE s.v.)

Miralem PJANIC 6,5 - Regia lineare, ordinata, geometrica. Splendida la scodellata che consente a Dybala di mandare a segno Cristiano Ronaldo.

Adrien RABIOT 5,5 - Altamente negativo nel primo tempo, con tanto di palla persa pure al limite dell'area. Alza leggermente il livello della propria prestazione nella ripresa, partecipando attivamente all'azione del gol, ma non raggiunge la sufficienza (dall'85' Blaise MATUIDI s.v.)

Federico BERNARDESCHI 5 - Insufficiente pure lui. Commette diversi errori di natura tecnica e ancora una volta incide molto poco. Tanto che Sarri lo sostituisce nella ripresa (dal 66' Paulo DYBALA 7 - Entra e, in pratica, dà la scossa al match. Perfetto l'assist per lo 0-1, più fortunoso ma prezioso quello per il raddoppio di Higuain)

Cristiano RONALDO 6,5 - Il solito animale d'area di rigore. Manca il gol nel primo tempo, non arrivando sul tiro-cross di Higuain, poi trova il guizzo del vantaggio.

Gonzalo HIGUAIN 6,5 - Prova in tutti i modi a lasciare il segno davanti alla porta. Nel primo tempo non ci riesce, nel finale trova una rete meritata.

All. Maurizio SARRI 6,5 - Schiera parecchie seconde linee e la qualità del gioco ne risente. L'organizzazione di squadra, però, impedisce al Bayer di prevalere.