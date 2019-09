Le pagelle di Borussia Dortmund-Barcellona 0-0: ottimo esordio europeo del giovanissimo Fati

=== Borussia Dortmund ===

Roman BÜRKI 5,5: dalla sua, una buona parata sulla conclusione ravvicinata di Suarez a inizio ripresa. Troppe incertezze, come sempre, tuttavia, sui palloni alti.

Achraf HAKIMI 6: tanta corsa e generosità in entrambe le fasi. Poca lucidità, tuttavia, nei contrasti, in cui si lascia andare ad alcuni interventi fallosi inutili.

Manuel AKANJI 6,5: attentissimo là dietro. Dalle sue parti non passa uno spillo.

Mats HUMMELS 7: mezzo voto in più rispetto al compagno di reparto perché, a differenza sua, si rende particolarmente utile anche là davanti con incornate e incursioni insidiose.

Raphaël GUERREIRO 6,5: dalla sua faretra partono assist come frecce infuocate difficili da domare per la retroguardia blaugrana.

Axel WITSEL 6,5: fa valere la sua fisicità a metà campo, neutralizzando la proverbiale fantasia del centrocampo catalano.

Thomas DELANEY 6,5: tratta "con le cattive" il dirimpettaio Busquets, portando avanti la propria missione senza intoppi.

Jadon SANCHO 7: solito folletto immarcabile della trequarti giallonera. E' lui a guadagnarsi il penalty, poi parato da ter Stegen.

Marco REUS 5,5: è la presenza più importante dell'attacco giallonero. Gioca davvero bene ma, al contempo, sottoporta non ne inforca una giusta, anche volendo considerare l'exploit di ter Stegen.

Thorgan HAZARD 7: uomo ovunque della trequarti giallonera. Accumula un quantitativo industriale di corridoi utili ed assist disegnati col pennello. Il piede delicato di famiglia non si smentisce.

Dal 73' Julian Brandt 6,5: un missile dalla distanza con cui colpisce una traversa clamorosa. Se avesse segnato, il "Westfalenstadion" sarebbe "venuto giù"...

Paco ALCACER 6: per la prima volta in stagione, esce senza siglare almeno un gol. Là davanti è generoso ma stranamente impreciso. La sufficienza, comunque, la guadagna.

Dall'87' Jacob Bruun Larsen: sv.

Mister Lucien FAVRE 7: prova di forza dei suoi ragazzi contro il Barcellona. Due punti persi, considerata la straordinaria partita.

=== Barcellona ===

Marc-André TER STEGEN 9: vero e proprio incubo del connazionale Marco Reus (ex compagno di squadra al Borussia Mönchengladbach), cui chiude la saracinesca su tre conclusioni ravvicinate e un calcio di rigore, parato magistralmente. Un autentico campione, in perenne duello con Manuel Neuer per la custodia della porta della nazionale tedesca. E' a lui che si aggrappa il Barcellona in un secondo tempo giocato in maniera impalpabile.

Nélson SEMEDO 6: tra i migliori in campo fino al momento del fallo da rigore commesso.

Gerard PIQUE 6: ha il suo bel daffare nel contenere l'attacco esplosivo degli avversari: con un paio di colpi di testa dei suoi là davanti, poi, sfiora l'acuto..

Clément LENGLET 5: perde palloni, là dietro è distratto. Involuto, rispetto al pilastro che tutti avevamo imparato ad apprezzare.

Jordi ALBA 6: inizia bene sulla destra, facendo bene entrambe le fasi, ma è costretto a dare forfait dopo uno scontro di gioco con protagonista Roman Bürki.

Dal 40' Sergi Roberto 5: fatica ad entrare nelle dinamiche di un match che il Barcellona, nel secondo tempo, ha quasi rinunciato a giocare.

ARTHUR 6,5: certamente tra i più positivi della squadra blaugrana. Il centrocampista brasiliano è insidiosissimo sui calci piazzati..

Sergio BUSQUETS 6: polmoni e solita grinta a servizio della metà campo. All'ora di gioco, tuttavia, Valverde si appella alle maggiori qualità inventive di Rakitic.

Dal 60' Ivan Rakitic 6: un'ammonizione e - di fatto - pochi spunti, rispetto a quelli chiestigli da Vealverde, al momento del suo ingresso in campo.

Frenkie DE JONG 4,5: tocca pochissimi palloni a metà campo, risultando impalpabile come la prestazione generale della squadra.

Anssumane FATI 6,5: un esordio niente male da giocatore più giovane di tutti i tempi (a 16 anni e 321 giorni) in Champions League. Fa impazzire Hummel, Haqimi e il resto della retroguardia giallonera, perennemente costretta ad abbatterlo fallosamente.

Dal 59' Lionel Messi 6: a mezzo servizio dopo l'infortunio al polpaccio, tocca pochissimi palloni. Uno di questi, tuttavia, rischia di trasformarsi - al 93' - nel gol decisivo.

Luis SUAREZ 5,5: sottotono là davanti. Perde molto quando non gioca al fianco di Messi.

Antoine GRIEZMANN 6: propositivo solo nei primi 20' di gioco. Dopodiché, sembra quasi estraniarsi dal match.

Mister Ernesto VALVERDE 6: deve lavorare di più sulla squadra senza Messi. Quando è privata della Pulce argentina, sembra quasi essere disorientata. Tuttavia, lo 0-0 portato a casa da Dortmund in una serata del genere, è da considerarsi un risultato decisamente prezioso.