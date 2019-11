Le pagelle di Borussia Dortmund-Inter 3-2: Lautaro c'è, malissimo Skriniar e Biraghi

===Le pagelle del BORUSSIA DORTMUND===

BÜRKI 6; HAKIMI 8, AKANJI 5, HUMMELS 5,5, SCHULZ 5,5; WEIGL 6, WITSEL 7; SANCHO 6,5 (Dal 82' PISZCEK sv), BRANDT 7, T.HAZARD 6,5; GÖTZE 6,5 (Dal 64' ALCACER 6,5). ALL. FAVRE 6,5

Achraf Hakimi - Borussia Dortmund vs. Inter Getty Images

===Le pagelle dell'INTER===

Samir HANDANOVIC 6 - Nel primo tempo molto bravo su Gotze e su Sancho. Attento in uscita. Nella ripresa viene bucato in tre occasioni.

Diego GODIN 5,5 - Benino nel primo tempo, in difficoltà, come tutta la squadra nella ripresa. Ha meno colpo di altri.

Stefan DE VRIJ 5 - Un po' sorpreso sul movimento di Hakimi, in occasione del gol del Borussia. Fatica anche lui a tenere la linea. Male nel secondo tempo.

Milan SKRINIAR 4,5 - Impacciato e irriconoscibile. Ammonito, sbaglia in uscita un paio di volte nel primo tempo. Nel secondo tempo Gotze lo brucia e arriva il gol del Borussia. In enorme difficoltà da quel lato, non riesce mai a raddoppiare su Hakimi.

Antonio CANDREVA 6 - A destra con continuità nei primi 45 minuti. Serve l'assist a Vecino e appoggia sempre l'azione. Cala nella ripresa e ha colpe anche lui nella rimessa laterale lenta che porta al 2-2.

Matias VECINO 6 - Destro perfetto per il 2-0 nerazzurro. Nel primo tempo attacca e corre. Poi le gambe si fermano e crolla. (Dal 68' SENSI 5,5 - Entra e ci prova. Errore in occasione del 3-2 giallonero. Vicino al gol nel finale)

Marcelo BROZOVIC 5 - Primo tempo discreto, nel secondo cala e si addormenta sulla rimessa laterale di Candreva: aspetta la palla e se la fa scippare. Gravissima disattenzione.

Nicolò BARELLA 5,5 - Valutazione difficile. La ripresa è un disastro. Nel primo tempo aveva retto bene nel mezzo. Witsel lo sovrasta fisicamente.

Cristiano BIRAGHI 4,5 - Inizia con un giallo, prosegue inseguendo Hakimi, che da quel lato lo annienta. Passo lento, errori in serie. La Champions non fa per lui. (Dal 66' LAZARO 5 - Impatto negativo. Entra molle e quasi sorpreso. Non si ambienta.)

Romelu LUKAKU 5,5 - Spesso spalle alla porta, assiste Lautaro nel primo tempo, viene spesso anticipato nella ripresa. Molto, molto stanco. (Dal 73' POLITANO 6 - Dentro nel finale. Un paio di accelerazioni, un paio di dribbling)

Lautaro MARTINEZ 7 - Primo tempo stratosferico. Oltre al gol, tutto di potenza e forza, si destreggia con il fare dei grandi. Sponde, aperture, giocate di prima. Nel secondo riceve pochissimi palloni.

ALL. Antonio CONTE 5,5 - Gran primo tempo, ma ha delle responsabilità nella ripresa. Non riesce ad arginare Hakimi da quel lato e tarda troppo i cambi. Ora serve un mezzo miracolo.