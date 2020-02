Le pagelle di Chelsea-Bayern Monaco 0-3: Lewandowski detta i tempi del super attacco bavarese

=== Chelsea ===

Willy CABALLERO 6,5: tre gol subiti nella ripresa ma altrettanti salvati in maniera superba nel corso del primo tempo. L'esperto portiere argentino, preferito a Kepa da Lampard, ha tenuto in piedi la baracca finché ha potuto.

Robert Lewandowski of Bayern Munich has a shot saved by Willy CaballeroGetty Images

César AZPILICUETA 4,5: il capitano dei Blues, nel giro di 3', combina il patatrac: al 51' scivolando sulla marcatura di Gnabry, al 54' facendosi sovrastare di testa da Lewandowski, che lancia lo stesso Gnabry in occasione del gol del raddoppio.

Dal 73' Pedro 5: crea poco o nulla nella ventina di minuti a sidposizione.

Andreas CHRISTENSEN 5: in totale balia del pressing altissimo operato dal tridente bavarese.

Antonio RÜDIGER 5: Müller gli sfugge da ogni dove. L'ex romanista vive una serata da incubo.

Reece JAMES 5,5: mette in mezzo un paio di palloni interessanti nell'arco dei primi 20-30 minuti di gioco. Poi sparisce dal match.

JORGINHO 5,5: le azioni più pericolose dei Blues partono dai suoi piedi, ma farsi espellere per proteste in situazione di diffida e in occasioni così importanti, è davvero un'ingenuità imperdonabile.

Mateo KOVACIC 5,5: duetta bene con Alonso, ma solo "a spot" e solamente nei primi 45'.

Marcos ALONSO 5: ha le chance migliori per andare a segno e, tecnicamente, sarebbe tra i "promossi". Tuttavia, il rosso diretto rimediato per fallo di frustrazione su Lewandowski, non può passare inosservato.

Ross BARKLEY 6: è uno di quelli che lotta su ogni pallone e che, grazie alla sua tecnica, crea qualche grattacapo alla difesa bavarese.

Dal 61' Willian 5,5: entra con lo scopo di creare superiorità numerica là davanti. Finisce per toccare pochi palloni.

Mason MOUNT 6: conclude in porta con poca precisione, nonostante metta sul banco grinta e buona volontà.

Mason Mount (Chelsea) et David Alaba (Bayern Munich) lors du 8e de finale aller de la Ligue des championsGetty Images

Olivier GIROUD 6,5: a suo modo, è il Lewandowski del Chelsea, ispirando - con le sue ottime e lungimiranti sponde - la buona spinta dei londinesi nell'arco della prima frazione di gioco. Tuttavia, i gol non arrivano.

Dal 61' Tammy Abraham 5: si intestardisce oltremodo col pallone tra i piedi. Sarebbe servita maggiore maturità da parte sua. Il ragazzo crescerà...

Mister Frank LAMPARD 5,5: gli serve la cosiddetta "bocca da fuoco" e una maggiore solidità difensiva per occasioni come queste. Il suo giovane Chelsea resta comunque una buona squadra, in crescita e in grado di garantirsi, in campionato, un posto Champions anche per la prossima edizione.

=== Bayern Monaco ===

Manuel NEUER 6: non viene chiamato a interventi superlativi. Per giunta, quando deve giocarla tra i piedi, risulta a tratti insicuro. Tuttavia, mantiene la sua porta inviolata.

Benjamin PAVARD 6: un po' in difficoltà sulle giocate di Alonso. In netta ripresa nel corso del secondo tempo.

Jérôme BOATENG 7: ministro della difesa bavarese. Nel finale è monumentale anche sul giovane neoentrato Tammy Abraham. I crampi a fine gara sono indicativi in relazione agli sforzi profusi...

David ALABA 7: sempre più in crescita anche da centrale, nonostante le sue attitudini da laterale difensivo. Non gli sfugge nulla ed è generoso quando si tratta di proporsi là davanti.

Alphonso DAVIES 7: un diesel. Parte in sordina nei primi 45', ma nella ripresa è devastante: un autentico tornado lungo l'out di sinistra in cui travolge tutti, specie in occasione del tris di Lewandowski.

Joshua KIMMICH 5,5: buone cose dai calci piazzati, nel secondo tempo sul doppio vantaggio, regala a Mount il pallone che poteva riaccendere il match di Stamford Bridge.

Thiago ALCANTARA 7: il gol che stappa la partita parte da un suo lancio per Gnabry. Monumento della metà campo di Flick.

Dal 90' Leon Goretzka: sv.

Serge GNABRY 7,5: sgusciante e letale a tu per tu con Caballero. Concentra la sua notte magica nel giro di 3' che segnano il destino del match.

: Serge Gnabry of Bayern Munich celebrates after scoring his team's second goal during the UEFA Champions League round of 16 first leg match between Chelsea FC and FC Bayern Muenchen at Stamford Bridge on February 25, 2020 in London, United Kingdom.Getty Images

Dall'85' Corentin Tolisso: sv.

Thomas MÜLLER 7,5: una traversa, tanti gol sfiorati, assist a profusione. Giocatore rinato sotto la guida Flick.

Thomas Müller - FC Bayern MünchenImago

Kingsley COMAN 5,5: l'unico un po' anonimo nello spumeggiante attacco bavarese. Costretto a uscire per infortunio al 66', un risentimento muscolare dietro la coscia.

Kingsley Coman vom FC Bayern verletzte sich beim Auswärtsspiel beim FC ChelseaImago

Dal 66' Philippe Coutinho 6: prova a rendere magico il suo ingresso in campo con una spettacolare sforbiciata. Buon impatto sul match.

Robert LEWANDOWSKI 8: ancora lui. Sempre lui. Un gol e due asti: il metronomo della fase offensiva bavarese. Certo, non è il solito exploit, tra gli uomini di Flick, nella travolgente serata di Stamford Bridge.

Bayern Munich's Polish striker Robert Lewandowski runs with the ball during the UEFA Champion's League round of 16 first leg football match between Chelsea and Bayern Munich at Stamford Bridge in London on February 25, 2020.Getty Images

Mister Hans-Dieter FLICK 8: sempre più il suo Bayern. Sempre più una macchina perfetta.