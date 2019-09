Le pagelle di Dinamo Zagabria-Atalanta: Gomez e Ilicic irriconoscibili, Olmo top player

Le pagelle dell’Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6 – Non può nulla sul poker incassato, deve sbrigare pure del lavoro extra. Esposto al fuoco incrociato.

Rafael TOLOI 5 – Malissimo sul cross dalla destra di Stojanovic che origina il primo gol croato. Poi l’affanno è costante.

Berat DJIMSITI 5 – Idem come sopra, i croati sfondando che è un piacere centralmente.

Andrea MASIELLO 5,5 – Prova a limitare i danni con l’esperienza, ma ci riesce solo in parte. (46’ MALINOVSKYI 6 – Impatta col giusto cipiglio il match anche se da solo non può certo cambiare il mondo)

Hans HATEBOER 4,5 – Malissimo a destra in fase difensiva e non particolarmente incisivo nemmeno dalla metà campo in su. Mai visto così in difficoltà.

Remo FREULER 5 – Insolitamente anonima la sua prestazione, Ademi e compagni hanno il controllo del centrocampo. (46’ PASALIC 5,5 – Le occasione per segnare – anche piuttosto comode – le avrebbe anche avute).

Marten DE ROON 5,5 – Anche l’olandese privo dell’animus pugnandi che l’occasione avrebbe richiesto.

Robin GOSENS 5 – Molto male oggi gli esterni dell’Atalanta, in entrambe le fasi; non a caso la squadra ne ha risentito eccome.

Alejandro GOMEZ 5 – Fatica tremendamente sul piano fisico, gli avversari lo contengono benissimo e lui non trova mai veramente il modo per far male alla difesa avversaria.

Josip ILICIC 4,5 - Emblema di un'Atalanta senz'arte né parte. In un solo aggettivo, irriconoscibile. (88' BARROW sv)

Duvan ZAPATA 6 – Poco e mal servito, si vede negare il gol da un intervento ai limiti della realtà di Livakovic. Leone in gabbia al Maksimir.

All.: Gian Piero GASPERINI 4 – Nel bene e nel male dietro l’Atalanta dei miracoli c’è – tangibilissima – la sua mano: più che sul piano fisico e tecnico è la mentalità che deve far preoccupare stasera. La squadra si è consegnata passivamente agli avversari e questo non è accettabile su questi palcoscenici. Ci attendiamo una reazione veemente a Milano, la Dea non può essere quella di Zagabria.

Le pagelle della Dinamo Zagabria

Livakovic 7; Stojanovic 7, Theophile 6,5, Peric 6, Leovac 7,5; Dilaver 6,5, Ademi 7; Moro 6,5 (dal 72’ Gojak 6), Olmo 8, Orsic 8 (76’ Ivanusec 6); Petkovic 6 (83' Gavranovic sv) Allenatore: Bjelica