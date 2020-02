Le pagelle di Dortmund-PSG 2-1: Emre Can gladiatore, Neymar redivivo. Verratti salta il ritorno

--- Le pagelle del Dortmund ---

Roman BURKI 6 – Comincia a "faticare" solo a metà ripresa su due missili di Mbappè. Non può nulla sul tap-in di Neymar

Łukasz PISZCZEK 6 - Non va quasi mai in confusione contro un attacco stellare come quello del PSG. Basta e avanza, no?

Mats HUMMELS 6,5 - Solita prestazione di qualità del capitano del Borussia. Ispira l'azione del 2-1 con un filtrante verticale per Reyna

Dan-Axel ZAGADOU 5,5 – Grande impatto fisico, contiene Di Maria con personalità nel primo tempo. Unica pecca? Si lascia saltare come un birillo da Mbappè in occasione dell'1-1. Certo, non uno qualsiasi

Achraf HAKIMI 6,5 – Il duello tra velocisti con Kurzawa è forse il più bello di tutto il match. Alla fine lo vince il marocchino, anche perchè innesca l'azione dell'1-0 con un cross al bacio per Guerreiro

Emre CAN 6,5 – Grande ordine e disciplina a centrocampo. L'impressione è che il ritorno in Germania dell'ex Juve sia stato un'ottima intuizione della dirigenza giallonera. Fresco di firma di contratto fino al 2024, il tedesco vince quasi tutti i contrasti e fa da filtro tra le linee

Axel WITSEL 6 – Molto nervoso e di conseguenza falloso. Si propone poco in attacco

Raphael GUERREIRO 6 – Da una sua rasoiata nasce il rimpallo per la zampata dell'1-0 di Haaland

Thorgan HAZARD 5 – Del tridente di Favre il più deludente. Si vede pochissimo (dal 67' REYNA 7 - Il classe 2002 nato a Sunderland ha giocato la sua prima partita tra i professionisti un mese fa, così giusto per informazione. A 10' dal suo ingresso serve l'assist decisivo. Un discreto modo per festeggiare il debutto in Champions)

Erling HAALAND 8 – Un tiro sull'esterno della rete e un colpo di testa fuori nel primo tempo. Nella ripresa il pandemonio. In 8 minuti mette a ferro e fuoco una squadra dal valore di un miliardo di euro. Potenza e tecnica sopraffina nel corpo di un gigante. Il primo gol è una zampata alla Inzaghi, il raddoppio è una botta tremenda alla... Mbappè. Un dato: in 6 partite il PSG aveva subito solo due gol. Ci voleva Erling per insinuare qualche dubbio nella testa di Thiago Silva e compagni

Jadon SANCHO 6,5 – Le sue accelerazioni sono una vera spina nel fianco per la retroguardia parigina, specie nella prima frazione. Si spegne un po' nella ripresa (dal 90' Schmelzer S.V.)

Lucien FAVRE 7 - Erling Haaland, 2000. Jadon Sancho, 2000. Giovanni Reyna, novembre 2002. L'allenatore tedesco gioca mezz'ora della ripresa con questo tridente. Lezioni di coraggio a Tuchel, insomma...

Erling Braut Haaland dopo la doppietta contro il PSGGetty Images

--- Le pagelle del Psg ---

Keylor NAVAS 6 – Salva tutto su Sancho nel primo tempo e non ha colpe sui due gol del norvegese ex Salisburgo

Thiago SILVA 6 – Archiviata la prestazione imbarazzante contro l'Amiens di sabato scorso (con annessa sostituzione a fine primo tempo), l'ex rossonero si tira a lucido e commette poche sbavature. Forse avrebbe potuto fare di più nella marcatura su Haaland in occasione del 2-0

MARQUINHOS 6 – Viene arretrato nella difesa a 3 per avanzare i due esterni. Si comporta bene nonostante i clienti scomodi

Presnel KIMPEMBE 5,5 – Soccombe sulle accelerazioni improvvise di Haaland e Sancho

Thomas MEUNIER 5,5 – Contiene con attenzione Guerreiro, ma come Verratti perde in lucidità e si fa ammonire. Salterà il ritorno

Marco VERRATTI 6,5 – Partita di spessore dell'azzurro, forse il migliore in campo dei parigini. Detta i tempi della banda di Tuchel e recupera palloni a destra e a manca. L'ammonizione ingenua per proteste nel finale può, però, costare carissimo

Idrissa GUEYE 5 - Tuchel sceglie il senegalese e avanza Di Maria ai danni di Icardi che rimane in panchina. Mai scelta du meno azzeccata. L'ex Everton soffre da matti Emre Can e perde una quantità smisurata di palloni in fase di impostazione

Layvin KURZAWA 6 – Combatte con forza e polmoni nel duello con Hakimi, ma deve fare gli straordinari per non sfigurare

Angel DI MARIA 5,5 – Tocca tante volte la sfera, ma non riesce quasi mai ad incidere più per colpa sua che per i compagni (dal 77' SARABIA S.V.)

NEYMAR 6 – Non è in grandissime condizioni: una vagonata di palle perse e nervosismo sono il leitmotiv della serata del brasiliano. Poi al 75' si fa trovare al posto giusto e insacca un pallone che tiene vive le speranze del PSG

Kylian MBAPPE’ 6,5 – Bastano 10 minuti per una sufficienza piena del francese. Prima impegna i guanti di Burki da posizione defilata, poi si mangia letteralmente Zagadou servendo un cross al bacio per l'1-1 firmato Neymar. Sul pallone c'era scritto "Spingimi in porta"

Thomas TUCHEL 5 - Atteggiamento troppo conservativo del tedesco nella prima sfida da ex in carriera contro il Dortmund. Aspetta troppo a fare cambi (inserirà solo Sarabia per Di Maria) e lascia in panchina Icardi. Al ritorno non avrà Verratti e Meunier. Situazione non facilissima, soprattutto contro questo Haaland