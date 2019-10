=== Napoli ===

Alex MERET 6,5: due "paratissime", nel corso del primo tempo, con cui chiude la saracinesca a Berge al 36' (su colpo di testa a botta sicura) e al 43' (su pericolosa conclusione dal limite del norvegese).

Giovanni DI LORENZO 6: fa buona guardia sulla destra ma, fatta eccezione per un paio di circostanze, l'ex Empoli appare eccessivamente timido in fase di spinta.

Konstantinos MANOLAS 6,5: costringe gli avversari ad essere pericolosi solamente dalla distanza.

Kalidou KOULIBALY 7: grintoso e propositivo, il grande ex di turno, in controtendenza col resto della squadra. In difesa fa scudo e tiene le marcature senza problemi. Là davanti, nel primo tempo, va vicino al gol e trova pure il modo di assistere Milik.

Genk-Napoli, Champions League 2019-2020: da sinistra, Carlos Cuesta (Genk, maglia azzurra) e Kalidou Koulibaly (Napoli, maglia bianca) (Getty Images)Getty Images

Mario RUI 6: apprezzabili suggerimenti, specie dalla bandierina, nella sua mezzora abbondante di gioco. Poi è costretto a dare forgait per un problema muscolare alla coscia sinistra.

Dal 33' Kevin Malcuit 6: buona spinta e discreta attenzione durante la fase difensiva.

José Maria CALLEJON 5: spreca le occasioni più ghiotte, insieme a Milik. Una, su tutte: quella al 57' in cui, su invito di Lozano, calcia incredibilmente a lato da pochi passi e con l'intero specchio della porta a disposizione.

ALLAN 4,5: probabilmente sbaglia la scelta degli scarpini: commette uno scivolone dietro l'altro, con conseguenti palloni persi in maniera "sanguinosa".

Eljif ELMAS 5,5: poco brio a metà campo. Parte a marce alte ma finisce nell'incartarsi nella manovra compassata della band di Ancelotti.

Dal 58' Dries Mertens 6: un paio di conclusioni a giro effettuate in rapida successione. E poco altro...

Fabian RUIZ 6,5: spesso costretto a tamponare le falle di Allan. Nel primo tempo è lui, sostanzialmente, a confezionare tutte le azioni pericolose prodotte dal Napoli.

Arkadiusz MILIK 5: colpisce due volte la traversa, nel primo tempo, prima con una conclusione con il corpo a terra, poi con un colpo di testa da pochi passi su assist di Callejon. Si spegne totalmente nella ripresa: là davanti occorre maggior concretezza.

La delusione di Milik in Genk-Napoli - Champions LeagueGetty Images

Dal 72' Fernando Llorente 5,5: per definizione, un giocatore delle sue caratteristiche fisiche fa fatica a carburare in poco tempo a disposizione.

Hirving LOZANO 5,5: un paio di buoni suggerimenti nel suo report personale, vero. Ma Ancelotti si aspetta ben altro da lui. Sia sul piano tecnico che caratteriale.

Lozano in Genk-Napoli - Champions LeagueGetty Images

Mister Carlo ANCELOTTI 5,5: grossa, grossissima occasione sprecata dopo il 2-0 rifilato ai campioni d'Europa del Liverpool. Il suo Napoli non ha ritmo e finisce per non segnare a una formazione che, nella prima giornata, aveva perso 6-2 a Salisburgo.

=== Genk ===

Coucke voto 6; Maele 6.5, Lucumí 6.5, Cuesta 7, Uronen 6.5; Hrosovsky 6, Berge 6.5, Hagi 7 (dal 92' Heynen sv); Ito 6.5, Samatta 5.5, Bongonda 6 (dall'89' Paintsil sv). All.: Mazzù 6.5.