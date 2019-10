Le pagelle di Inter-Borussia Dortmund 2-0: Lautaro leader, Barella gigante, De Vrij domina

===Le pagelle dell'Inter===

Samir HANDANOVIC 6,5 - Sicuro su Sancho nel finale di primo tempo. Bravo sul destro deviato di Brandt nella ripresa.

Diego GODIN 6,5 - Molto bene su Brandt. Non concede spazi e gioca una partita gagliarda.

Stefan DE VRIJ 7 - Altra grande prova. Lancio stupendo per l'1-0 di Lautaro. Imposta e coordina. Dominante. Primo dell'Inter per palloni giocati e respinte difensive.

Milan SKRINIAR 6,5 - Sicuro, convinto, tosto. Vince un duello uno contro uno a campo aperto con Hakimi che scalda San Siro.

Antonio CANDREVA 7 - A destra con il solito furore. Un paio di cross velenosi e il sigillo nel finale in contropiede.

Roberto GAGLIARDINI 6,5 - Buona prova. Generoso, sicuro, convinto. Si batte in mezzo ed esce spesso vincitore in duelli delicati.

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Un po' troppo nervoso. Ammonito nel primo tempo. Sale di tono nel secondo tempo e serve l'assist per Candreva.

Nicoló BARELLA 7 - Motorino inesauribile. Lo vedi a destra, a sinistra, in mezzo. Abbina corsa a qualitá. Grande futuro.

Kwadwo ASAMOAH 6 - Non troppo propositivo, ma attento e ordinato. Esce stanchissimo. (Dall'80' BIRAGHI SV)

LAUTARO MARTINEZ 7 - Altro gol, altra firma d'autore. Momento magico. Gioca molto bene, si propone, crea. Mezzo voto in meno per l'errore dal dischetto. (Dal 90' BORJA VALERO SV)

Romelu LUKAKU 6 - Si propone spesso e dá profonditá. Non é nelle migliori condizioni e si vede. Aiuta, ma non incide. (Dal 62' ESPOSITO 6,5 - Che personalitá "lo scugnizzo". Il piú giovane esordiente dell'Inter in Champions entra e si conquista con una grande cavalcata un penalty. Voglia e coraggio.)

ALL. ANTONIO CONTE 7 - Inter solida, affamata, sicura. Vittoria meritata e ora a Dortmund per un'impresa.

Lautaro Martinez - Inter-Borussia Dortmund - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle del Borussia Dortmund===

BÜRKI 6,5; AKANJI 6 (Dal 74' LARSEN 5,5), WEIGL 5, HUMMELS 5, SCHULZ 6; HAKIMI 6, WITSEL 6, DELANEY 5,5 (Dal 65' DAHOUD 5,5), T.HAZARD 5 (Dall'85' GUERREIRO SV); SANCHO 5,5, BRANDT 5. ALL. LUCIEN FAVRE 5,5