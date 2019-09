Le pagelle di Inter-Slavia Praga 1-1: Lukaku impalpabile, male Brozovic e Lazaro

===Le pagelle dell'Inter==

Samir HANDANOVIC 6 - Una buona parata non basta. Sul tap-in segna Olayinka. Per il resto ordinaria amministrazione.

Danilo D'AMBROSIO 6 - Il piú pericoloso dei nerazzurri. Va vicino al gol due volte, una per tempo. Dietro abbastanza attento.

Stefan DE VRIJ 5,5 - Un po' in ritardo in occasione del gol. Non commette altri errori, ma contro l'Udinese era sembrato piú brillante.

Milan SKRINIAR 6 - Uno dei pochi sempre concentrato e determinato. Prova a scuotere i suoi, senza riuscirci del tutto.

Antonio CANDREVA 6 - Prova sufficiente. Spinge meno del solito, ma tenta sempre di aiutare in copertura. Esce Ad inizio ripresa per un infortunio. (Dal 49' LAZARO 5 - Cross sbilenchi, passaggi sbagliati, testa bassa e poche idee. Non ci siamo)

Roberto GAGLIARDINI 5 - Molto compassato. Fatica ad entrare in partita e ad inserirsi. Non sono i suoi palcoscenici.

Marcelo BROZOVIC 5 - Abulico, lento, quasi svogliato. Un Brozovic vecchio stile, lontano parente da quello ammirato nelle prime tre di Conte. Male. (Dal 71' BARELLA 6,5 - Entra, porta sostanza e timbra il primo gol con la maglia dell'Inter. Segnali di risveglio)

Stefano SENSI 6,5 - Ha il fuoco che gl arde dentro. Sempre in partita. Unico a saltare l'uomo, a verticalizzare, a provarci di continuo.

Kwadwo ASAMOAH 5 - Un fallaccio evitabile ad inizio secondo tempo fa venire i brividi a tutto San Siro. Rischia il rosso, ma viene graziato con il giallo. Per il resto prova mediocre.

LAUTARO MARTINEZ 5 - Parte frizzante, sfiora il gol due volte, poi si spegne, diventa impreciso. Nel secondo tempo si innervosisce e passeggia fino al cambio. (Dal 71' POLITANO 6 - Entra con carica e grinta. Va al tiro, cresce, ma non trova il guizzo giusto).

Romelu LUKAKU 4,5 - Deludente a 360 gradi. Nell'atteggiamento, nella mobilitá, nella pericolositá. Ha esperienza internazionale, ma non la dimostra. Non sta bene fisicamente e si vede, ma anziché sbracciarsi e rimproverare i compagni, dovrebbe sfruttare le energie per incoraggiarli. Malissimo stasera.

ALL. ANTONIO CONTE 5 - Inter troppo molle per essere una sua squadra e troppo prevedibile. Giocatori scarichi e redivivi solo nel finale. Non convince la scelta Gagliardini. Qualche colpa é anche sua.

===Le pagelle dello Slavia Praga===

KOLAR 6,5; COUFAL 6, KUDELA 6,5, HOVORKA 6,5, BORIL 6; SOUCEK 6, HUSBAUER 6,5; MASOPUST 6 (Dall'80 YUSUF HELAL SV), TRAORE 6,5 (Dal 60' ZELENY 7), STANCIU 7,5; OLAYINKA 7 (Dall' 85' PROVOD SV); ALL. JINDŘICH TRPIŠOVSKÝ 7